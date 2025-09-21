Yine İzdiham! Karaman'da Kozmetik Mağazasının Açılışında İzdiham Yaşanınca Polis Desteğe Geldi

Karaman'da yeni bir takı ve kozmetik ürün satan mağazanın açılışı yapıldı. Açılışa özel indirimli ürünlerin satılacağının duyurulmasıyla izdiham yaşandı. Kampanyayı duyanlar erken saatlerde mağazaya akın ederken hatalı park eden araçlar nedeniyle trafik de kilitlendi. Saat 11.00'de kapılarını açan mağazaya giriş yapmak isteyenler arasında tartışmalar yaşandı. Polis ekipleri desteğe geldi, mağaza yetkilileri ve çalışanlar durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yaşananlar videoya çekilirken kimileri de video çekenlere tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Kaynak: Karamandancom