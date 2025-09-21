onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Yaptığı Tasarımla Harabeden Yaşam Alanına Çevirdiği Mutfağının Değişimini Paylaştı

Bir Kadın Yaptığı Tasarımla Harabeden Yaşam Alanına Çevirdiği Mutfağının Değişimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.09.2025 - 09:56

İçerik Devam Ediyor

Dekorasyon, doğru yapıldığında bir evi sadece barınma amacıyla kullanılan bir mekan olmaktan çıkarıp, kişinin ruhunu ve tarzını yansıtan bir yaşam alanına dönüştürebiliyor. Doğru renkler, mobilya seçimleri, aydınlatma ve aksesuarlar, mekana karakter kazandırırken, konfor ve işlevselliği de artırabiliyor. Böylece ev, yalnızca bir yer değil dinlenilen, üretken olunan ve kendini ifade edilen bir alan haline geliyor.

Bir kadın, evinin en sevdiği köşesi olan mutfağına yaptığı dekorasyonla, mutfağı bambaşka bir yere çevirdi. Ortaya çıkan fark ve mutfağın yeni hali beğeni topladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@homeno13/vide...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İyi bir dekorasyon, yaşam kalitesini yükseltir ve evin enerjisini olumlu yönde etkiler.

İyi bir dekorasyon, yaşam kalitesini yükseltir ve evin enerjisini olumlu yönde etkiler.

Evdeki dekorasyon aslında ruh halimizi düşündüğümüzden çok daha fazla etkiliyor. Canlı tonlar enerji ve motivasyon verirken, pastel ya da nötr tonlar sakinlik ve huzur sağlıyor. Doğal ışık moralimizi yükseltirken, loş ve karanlık ortamlar ise bizi daha yorgun ya da sıkılmış hissettirebiliyor. Dağınık bir ortam zihnimizi de karıştırır. Daha sade ve düzenli alanlar ise odaklanmayı ve rahatlamayı kolaylaştırır. Aynı zamanda bitkiler, ahşap detaylar veya doğal kumaşlar doğayla bağ kurmamıza yardımcı olur ve bu sayede içsel bir huzur yaratır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın