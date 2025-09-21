Bir Kadın Yaptığı Tasarımla Harabeden Yaşam Alanına Çevirdiği Mutfağının Değişimini Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@homeno13/vide...
Dekorasyon, doğru yapıldığında bir evi sadece barınma amacıyla kullanılan bir mekan olmaktan çıkarıp, kişinin ruhunu ve tarzını yansıtan bir yaşam alanına dönüştürebiliyor. Doğru renkler, mobilya seçimleri, aydınlatma ve aksesuarlar, mekana karakter kazandırırken, konfor ve işlevselliği de artırabiliyor. Böylece ev, yalnızca bir yer değil dinlenilen, üretken olunan ve kendini ifade edilen bir alan haline geliyor.
Bir kadın, evinin en sevdiği köşesi olan mutfağına yaptığı dekorasyonla, mutfağı bambaşka bir yere çevirdi. Ortaya çıkan fark ve mutfağın yeni hali beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İyi bir dekorasyon, yaşam kalitesini yükseltir ve evin enerjisini olumlu yönde etkiler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın