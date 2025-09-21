Bir Kadın Yaptığı Tasarımla Harabeden Yaşam Alanına Çevirdiği Mutfağının Değişimini Paylaştı

Dekorasyon, doğru yapıldığında bir evi sadece barınma amacıyla kullanılan bir mekan olmaktan çıkarıp, kişinin ruhunu ve tarzını yansıtan bir yaşam alanına dönüştürebiliyor. Doğru renkler, mobilya seçimleri, aydınlatma ve aksesuarlar, mekana karakter kazandırırken, konfor ve işlevselliği de artırabiliyor. Böylece ev, yalnızca bir yer değil dinlenilen, üretken olunan ve kendini ifade edilen bir alan haline geliyor.

Bir kadın, evinin en sevdiği köşesi olan mutfağına yaptığı dekorasyonla, mutfağı bambaşka bir yere çevirdi. Ortaya çıkan fark ve mutfağın yeni hali beğeni topladı.