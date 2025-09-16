onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Tutuklandı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Tutuklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2025 - 23:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik açtığı irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları bulunan soruşturma kapsamında 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. 48 kişiden 39'u hakkında tutuklama 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı çıkarken başkan Hasan Mutlu tutuklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başkan Mutlu ile beraber tutuklanan 39 şüphelinin isimleri şöyle;

Başkan Mutlu ile beraber tutuklanan 39 şüphelinin isimleri şöyle;

'Hasan Mutlu, Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan, Bilgehan Yağcı, Özlem Tut, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıaydın, Öztürk Hocaoğlu, Ersin Bilal, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Mustafa Onur Öncü, Abdülkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Şener Karaman, Kadri Yetişmiş, Rıdvan Öztürk, Fidan Yetim, Hacı Subaşı, Dilber Sarıtaş, Özkan Kanbay, Tugay Onur Yetişimiş, Reşat Yangel, Orhan Kurtbay, Özer Kurtoğlu, Rıza Çavuşoğlu, Aslan Bulut, Arzu Doyran, Çetin Koç, Deniz Uykan, Emin Sönmez, Yasin Sönmez, Mustafa Sefa Rüzgaroğlu.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
7
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
eliyya

ya sarayın bendesi olacaksın ya da zindana, karanlık iktidarın zebanileri gün yüzü görmesin

Salgın Hastalık

“Bir yalanı yeterince büyük söyleyin, yeterince sık tekrarlayın, sonunda insanlar ona inanacaktır.” Joseph Goebbels

kilimcinin köroğlu

onedio maşallah dün tandoğan ile ilgli hiçbir haber yok ama tutuklamaları sevinçle ön sayfadan veriyorsunuz.. bir söz vardı hani gazeteciler için maaş ve şer... Devamını Gör