Görüntüler İnfial Yaratmıştı! Çocuklarının Yanında Babayı Darbeden Şahıs Tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarını okula bırakan vatandaş OC isimli araç sürücüsünü uyarmış. Şahıs geri geri gelerek çocuklarını okula bırakan babayı darbetmişti. Şahıs hakkında tutuklama kararı çıktı.
Detaylar geliyor...
Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen bu görüntüler infial yaratmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X paylaşımından böyle duyurdu;
