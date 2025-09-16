onedio
Görüntüler İnfial Yaratmıştı! Çocuklarının Yanında Babayı Darbeden Şahıs Tutuklandı

16.09.2025 - 17:58

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarını okula bırakan vatandaş OC isimli araç sürücüsünü uyarmış. Şahıs geri geri gelerek çocuklarını okula bırakan babayı darbetmişti. Şahıs hakkında tutuklama kararı çıktı.

Detaylar geliyor...

Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçesinde okula götürdüğü çocuklarının yanından hızla geçen araç sahibini uyaran baba darbedilmiş, görüntüler tepki çekmişti. Şahıs gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz.

Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; 

 ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan;

◾Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış,

◾18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir.

Şahıs öğle saatlerinde ifade vermişti.

