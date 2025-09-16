onedio
Kendisini Uyaran Bir Babaya Tokat Atan Adamdan Pişkin Cevap: “Videoya İyi Bakın, Ona Göre Yorum Yapın!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2025 - 14:48

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir babaya, çocuklarının gözü önünde tokat atan şahıs adliyeye sevk edildiği sırada 'Neden yaptın?' sorusuna, 'Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor' yanıtını verdi.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. İsminin O.C. (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Olaya ilişkin ifadesi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan O.C. ile kardeşi C.C. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Yaşanan olayın görüntülerini buradan izleyebilirsiniz 👇

"Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor"

Adliye sevk edilen şüphelilerden O.C., 'Neden yaptın?' sorusuna, 'Küfür eden adamın ağızını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor' yanıtını verdi.

