İlke İmza Attılar: Veliaht Dizisinde Ercan Kesal’ı Gençleştirmek İçin Yapay Zeka Kullanıldı
Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen dizide oyunculuklar takdir alırken, hikaye de oldukça beğenildi. Şimdiyse dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Dizide yapay zeka teknolojisi kullanıldığı öğrenildi. Gelin detaylara geçelim!
Zülfikar Karslı rolüne hayat veren Ercan Kesal’ın flashback sahnelerinde yapay zekaya başvuruldu.
İşte o görünüm 👇
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
maden gençleştik, saçta yapaydınız
cemil ipekci olmus
çok yapay durmuş :))))