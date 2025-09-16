İlke İmza Attılar: Veliaht Dizisinde Ercan Kesal’ı Gençleştirmek İçin Yapay Zeka Kullanıldı

Dizi ekibi, bu sahnelerde yapay zeka teknolojisinden yararlanmış; görüntü işleme teknikleriyle Kesal’ın yaşlılık çizgileri silinmiş, dinamik bir gençlik hali oluşturulmuş. Faro ve Gold Yapım’ın imzasını taşıyan projede bu uygulama izleyiciler tarafından hem övgü hem de merakla karşılandı.