İlke İmza Attılar: Veliaht Dizisinde Ercan Kesal'ı Gençleştirmek İçin Yapay Zeka Kullanıldı

İlke İmza Attılar: Veliaht Dizisinde Ercan Kesal’ı Gençleştirmek İçin Yapay Zeka Kullanıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.09.2025 - 14:32

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen dizide oyunculuklar takdir alırken, hikaye de oldukça beğenildi. Şimdiyse dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Dizide yapay zeka teknolojisi kullanıldığı öğrenildi. Gelin detaylara geçelim!

Zülfikar Karslı rolüne hayat veren Ercan Kesal’ın flashback sahnelerinde yapay zekaya başvuruldu.

Zülfikar Karslı rolüne hayat veren Ercan Kesal’ın flashback sahnelerinde yapay zekaya başvuruldu.

Dizi ekibi, bu sahnelerde yapay zeka teknolojisinden yararlanmış; görüntü işleme teknikleriyle Kesal’ın yaşlılık çizgileri silinmiş, dinamik bir gençlik hali oluşturulmuş. Faro ve Gold Yapım’ın imzasını taşıyan projede bu uygulama izleyiciler tarafından hem övgü hem de merakla karşılandı.

İşte o görünüm 👇

Yapay zekanın hayatımızdaki yeri günden güne artıyor biliyorsunuz ki. Nimetlerinden de her sektörde yararlanılıyor. Reklamlarda yapay zeka ile oluşturulan örnekler görmüştük. Ancak dizi dünyasında bir ilk oldu. Nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
seydi altındağlı

maden gençleştik, saçta yapaydınız

dogrucu adam

cemil ipekci olmus

moonlight

çok yapay durmuş :))))