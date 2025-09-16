Filistin Belgeseliyle Oscar Kazanan Basel Adra, İsrail Askerlerinin Evini Basmasıyla Yaşadıklarını Anlattı

Kendisi evde yoktu ancak eşi ve 9 aylık kızının evde olduğunu dile getirdi. İsrail askerlerinin, eşinin telefonunu incelediklerini aktardı. Basel Adra o anlarda, İsrailli yasadışı yerleşimcilerin köyüne düzenlediği saldırıda yaralanan iki kardeşi ve bir kuzeniyle hastanedeydi. Gözaltına alınmamak için olayın yaşandığı gece köyüne dönmediğini ifade etti.

Belgeselin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise yaşananlar için 'Basel adına dehşete düştüm. Bugün yine her zamankine benzer bir olay yaşandı: İsrailli yerleşimciler bir Filistin köyüne vahşice hücum etti ve sonrasında ordu gelip Filistinlilere saldırdı' sözlerine yer verdi.