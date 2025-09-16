onedio
Filistin Belgeseliyle Oscar Kazanan Basel Adra, İsrail Askerlerinin Evini Basmasıyla Yaşadıklarını Anlattı

Filistin Belgeseliyle Oscar Kazanan Basel Adra, İsrail Askerlerinin Evini Basmasıyla Yaşadıklarını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
16.09.2025 - 10:32

97. Akademi Ödülleri'nde, “Gidecek Yer Yok-No Other Land” En İyi Belgesel ödülünü kazanmıştı. Filistinli ve İsrailli yönetmenlerin birlik ve beraberliğe işaret etmek isteyerek bir araya geldikleri yapım alkışlarla karşılanmıştı. Ancak filmin Filistinli yönetmeni Basel Adra’nın başına gelen olay korku yarattı. Basel Adra, evini İsrail askerlerinin bastığını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.

Filistinlilerin mücadelesini ve yaşadıklarını işleyen belgesel Gidecek Yer Yok, Oscar almasıyla dünya çapında yankı uyandırmıştı.

Basel Adra ve Yuval Abraham’ın işbirliğinin sonucu hak ettiği karşılığı bulmuştu. Ancak gösterdikleri cesaret de konuşulmuştu. 

Şimdiyse Basel Adra’nın yaşadığı olay gündemde.

Batı Şeria'daki et-Tuvani köyünde yer alan evine baskın düzenlenen Basel Adra o anları anlattı.

Kendisi evde yoktu ancak eşi ve 9 aylık kızının evde olduğunu dile getirdi. İsrail askerlerinin, eşinin telefonunu incelediklerini aktardı. Basel Adra o anlarda, İsrailli yasadışı yerleşimcilerin köyüne düzenlediği saldırıda yaralanan iki kardeşi ve bir kuzeniyle hastanedeydi. Gözaltına alınmamak için olayın yaşandığı gece köyüne dönmediğini ifade etti.

Belgeselin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise yaşananlar için 'Basel adına dehşete düştüm. Bugün yine her zamankine benzer bir olay yaşandı: İsrailli yerleşimciler bir Filistin köyüne vahşice hücum etti ve sonrasında ordu gelip Filistinlilere saldırdı' sözlerine yer verdi.

