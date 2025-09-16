Filistin Belgeseliyle Oscar Kazanan Basel Adra, İsrail Askerlerinin Evini Basmasıyla Yaşadıklarını Anlattı
97. Akademi Ödülleri'nde, “Gidecek Yer Yok-No Other Land” En İyi Belgesel ödülünü kazanmıştı. Filistinli ve İsrailli yönetmenlerin birlik ve beraberliğe işaret etmek isteyerek bir araya geldikleri yapım alkışlarla karşılanmıştı. Ancak filmin Filistinli yönetmeni Basel Adra’nın başına gelen olay korku yarattı. Basel Adra, evini İsrail askerlerinin bastığını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.
Filistinlilerin mücadelesini ve yaşadıklarını işleyen belgesel Gidecek Yer Yok, Oscar almasıyla dünya çapında yankı uyandırmıştı.
Batı Şeria'daki et-Tuvani köyünde yer alan evine baskın düzenlenen Basel Adra o anları anlattı.
