Adolescence Dizisindeki Performansıyla Emmy Ödülü Alarak Tarihe Geçen 15 Yaşındaki Owen Cooper'a Övgü Yağdı!

Yalnızca dört bölümden oluşan bu mini dizide İngiltere'de ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğun okulunda öğrenci olan bir genç kızı öldürdüğü şüphesi üzerine yoğunlaşılıyor. İzlemeyenler için spoiler vermeyelim ama bir anda tepetaklak olan hayatların altında yatan sırlar da bu dört bölümde muhteşem işlenerek izleyiciye veriliyor.