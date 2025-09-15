onedio
Haberler
Dizi & Film
Adolescence Dizisindeki Performansıyla Emmy Ödülü Alarak Tarihe Geçen 15 Yaşındaki Owen Cooper'a Övgü Yağdı!

Adolescence Dizisindeki Performansıyla Emmy Ödülü Alarak Tarihe Geçen 15 Yaşındaki Owen Cooper'a Övgü Yağdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2025 - 19:55

Netflix'te yayınlanan Adolescence adlı mini dizi, 77. Emmy Ödülleri'nde toplam sekiz ödül almayı başardı. Dizide Jamie Miller karakterine hayat veren Owen Cooper, Emmy Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. 15 yaşında aldığı bu ödülle tarihe adını yazdıran Owen'a övgü yağdı.

Netflix'te yayınlanan Adolescence adlı diziyi eğer izlemediyseniz, şiddetle izlemenizi tavsiye ederiz.

Netflix'te yayınlanan Adolescence adlı diziyi eğer izlemediyseniz, şiddetle izlemenizi tavsiye ederiz.

Yalnızca dört bölümden oluşan bu mini dizide İngiltere'de ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğun okulunda öğrenci olan bir genç kızı öldürdüğü şüphesi üzerine yoğunlaşılıyor. İzlemeyenler için spoiler vermeyelim ama bir anda tepetaklak olan hayatların altında yatan sırlar da bu dört bölümde muhteşem işlenerek izleyiciye veriliyor.

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan dizilerinden biri olan Adolescence, Emmy'de tam sekiz ödül almayı başardı.

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan dizilerinden biri olan Adolescence, Emmy'de tam sekiz ödül almayı başardı.

Dizinin 15 yaşındaki oyuncusu Owen Cooper da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanarak adını tarihe yazdırdı. Çünkü artık kendisi, Emmy Ödülü kazanan en genç oyuncu oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
