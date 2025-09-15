Adolescence Dizisindeki Performansıyla Emmy Ödülü Alarak Tarihe Geçen 15 Yaşındaki Owen Cooper'a Övgü Yağdı!
Netflix'te yayınlanan Adolescence adlı mini dizi, 77. Emmy Ödülleri'nde toplam sekiz ödül almayı başardı. Dizide Jamie Miller karakterine hayat veren Owen Cooper, Emmy Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. 15 yaşında aldığı bu ödülle tarihe adını yazdıran Owen'a övgü yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix'te yayınlanan Adolescence adlı diziyi eğer izlemediyseniz, şiddetle izlemenizi tavsiye ederiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan dizilerinden biri olan Adolescence, Emmy'de tam sekiz ödül almayı başardı.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın