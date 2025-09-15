77. Emmy Ödülleri Sahipleriyle Buluştu: İşte Geceye Damga Vuran İsimler!
2025 Emmy Ödülleri dizi-sinema dünyasını bir kez daha ekran başına topladı. Her yıl olduğu gibi en iyi yapımlar ve en başarılı isimler bu törende buluştu. Bu sezon özellikle dijital platformların öne çıkması dikkat çekti. Netflix, Apple TV+ ve HBO Max gibi devler, güçlü adaylarıyla gecede adlarından söz ettirdi.
Sadece diziler değil, oyuncuların ve yönetmenlerin performansları da gece boyunca konuşuldu. Birçok yapım sürpriz sonuçlara imza attı. Emmy sahnesi, hem parlak kariyerlerin taçlanması hem de yeni yıldızların parlamasıyla göz kamaştırdı. Gecenin sonunda kazananların listesi televizyon tarihine bir not daha düştü. 2025 ödülleri, sektörün yönünü dijital platformlara çevirdiğini bir kez daha kanıtladı.
Gelin 77. Emmy Ödülleri’ni kimler kazanmış birlikte bakalım!
En İyi Drama Dizisi: The Pitt - HBO Max
En İyi Komedi Dizisi: The Studio - Apple TV+
En İyi Mini Dizi: Adolescence - Netflix
En İyi Aktrist - Drama: Britt Lower - Severance, Apple TV+
En İyi Aktrist - Komedi: Jean Smart - Hacks, HBO Max
En İyi Aktrist - Mini Dizi: Cristin Milioti - The Penguin, HBO Max
En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Jeff Hiller - Somebody Somewhere, HBO Max
En İyi Senaryo – Drama: Dan Gilroy - Andor
En İyi Aktör - Drama: Noah Wyle - The Pitt, HBO Max
En İyi Aktör - Komedi: Seth Rogen - The Studio, Apple TV+
En İyi Aktör - Mini Dizi: Stephen Graham - Adolescence, Netflix
En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Tramell Tillman - Severance, Apple TV+
En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Katherine LaNasa - The Pitt, HBO Max
En İyi Yardımcı Aktrist – Komedi: Hannah Einbinder - Hacks, HBO Max
En İyi Yardımcı Aktör – Mini dizi: Owen Cooper - Adolescence, Netflix
En İyi Yardımcı Aktrist – Mini dizi: Erin Doherty - Adolescence, Netflix
En İyi Senaryo - Komedi: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - The Studio
En İyi Senaryo – Mini Dizi: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescence
En İyi Yönetmen – Drama: Seth Rogen, The Studio
En İyi Yönetmen – Komedi: Adam Randall, Slow Horses
En İyi Yönetmen – Mini Dizi: Philip Barantini, Adolescence
