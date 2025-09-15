77. Emmy Ödülleri Sahipleriyle Buluştu: İşte Geceye Damga Vuran İsimler!

2025 Emmy Ödülleri dizi-sinema dünyasını bir kez daha ekran başına topladı. Her yıl olduğu gibi en iyi yapımlar ve en başarılı isimler bu törende buluştu. Bu sezon özellikle dijital platformların öne çıkması dikkat çekti. Netflix, Apple TV+ ve HBO Max gibi devler, güçlü adaylarıyla gecede adlarından söz ettirdi.

Sadece diziler değil, oyuncuların ve yönetmenlerin performansları da gece boyunca konuşuldu. Birçok yapım sürpriz sonuçlara imza attı. Emmy sahnesi, hem parlak kariyerlerin taçlanması hem de yeni yıldızların parlamasıyla göz kamaştırdı. Gecenin sonunda kazananların listesi televizyon tarihine bir not daha düştü. 2025 ödülleri, sektörün yönünü dijital platformlara çevirdiğini bir kez daha kanıtladı.

Gelin 77. Emmy Ödülleri’ni kimler kazanmış birlikte bakalım!