onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
77. Emmy Ödülleri Sahipleriyle Buluştu: İşte Geceye Damga Vuran İsimler!

77. Emmy Ödülleri Sahipleriyle Buluştu: İşte Geceye Damga Vuran İsimler!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.09.2025 - 09:34

2025 Emmy Ödülleri dizi-sinema dünyasını bir kez daha ekran başına topladı. Her yıl olduğu gibi en iyi yapımlar ve en başarılı isimler bu törende buluştu. Bu sezon özellikle dijital platformların öne çıkması dikkat çekti. Netflix, Apple TV+ ve HBO Max gibi devler, güçlü adaylarıyla gecede adlarından söz ettirdi. 

Sadece diziler değil, oyuncuların ve yönetmenlerin performansları da gece boyunca konuşuldu. Birçok yapım sürpriz sonuçlara imza attı. Emmy sahnesi, hem parlak kariyerlerin taçlanması hem de yeni yıldızların parlamasıyla göz kamaştırdı. Gecenin sonunda kazananların listesi televizyon tarihine bir not daha düştü. 2025 ödülleri, sektörün yönünü dijital platformlara çevirdiğini bir kez daha kanıtladı.

Gelin 77. Emmy Ödülleri’ni kimler kazanmış birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En İyi Drama Dizisi: The Pitt - HBO Max

En İyi Drama Dizisi: The Pitt - HBO Max

HBO Max yapımı The Pitt, Pittsburgh’daki bir travma merkezinin acil servisinde geçen ve pandemi sonrası dönemin ağır etkilerini yansıtan dramatik bir hastane dizisidir. Hikaye, 15 saatlik yoğun bir vardiya üzerinden hem doktorların hemşirelerin hem de hastaların yaşam mücadelesini gözler önüne sererken zaman dilimlerini bölüm bölüm işler. Başrolü Noah Wyle, baş doktor Dr. Michael “Robby” Robinavitch karakteriyle üstleniyor ve ekibini kaynak sıkıntısı, travmalar ve etik ikilemler arasında ayakta tutmaya çalışıyor. Dizinin yaratıcısı R. Scott Gemmill olurken, yönetmenliğini John Wells, Damian Marcano ve Amanda Marsalis gibi isimler üstleniyor. Sağlık sisteminin kırılgan yanlarını dramatik şekilde işleyen yapım, izleyiciye hem umut dolu hem de sarsıcı bir deneyim sunuyor.

En İyi Komedi Dizisi: The Studio - Apple TV+

En İyi Komedi Dizisi: The Studio - Apple TV+

Apple TV+ yapımı The Studio, Hollywood’un perde arkasını esprili ve eleştirel bir dille anlatan bir komedi dizisidir. Hikaye, Seth Rogen’ın canlandırdığı Matt Remick karakteri etrafında şekillenir; Remick yeni atandığı Continental Studios’un başına geçince hem bütçe sorunları hem de ünlü isimlerin baskılarıyla uğraşmak zorunda kalır. Dizinin yönetmenliğini de Seth Rogen üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Catherine O’Hara, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders ve Bryan Cranston gibi isimler bulunur. The Studio, film dünyasının sanat ile ticaret arasında yaşadığı çelişkileri eğlenceli ve düşündürücü bir şekilde ekrana taşır.

En İyi Mini Dizi: Adolescence - Netflix

En İyi Mini Dizi: Adolescence - Netflix

Netflix’in Adolescence adlı mini dizisi suç psikolojisi ekseninde dikkat çeken bir yapım. 13 yaşındaki Jamie Miller sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanır, bu olay ailesini, okulunu ve toplumu sarsar. Başrol oyuncusu Owen Cooper, Jamie Miller karakterini canlandırıyor. Yönetmenliğini Philip Barantini üstlenmiş. Dizi, her bölümü tek sahne gibi çekilmiş şekilde, suçun, suçluluk duygusunun ve ergenlik sancılarının iç içe geçtiği çarpıcı bir anlatı sunuyor.

En İyi Aktrist - Drama: Britt Lower - Severance, Apple TV+

En İyi Aktrist - Drama: Britt Lower - Severance, Apple TV+

Apple TV+ dizisi Severance, iş ve özel yaşam anılarının tamamen ayrıldığı distopik bir şirket düzenini konu alıyor. Dizide Britt Lower, Helly R karakteriyle öne çıkıyor; Helly, Lumon Industries’te işe başladığı andan itibaren bu yapay düzeni en sert şekilde sorgulayan kişi oluyor. Onun isyanı ve özgürlüğe duyduğu arzu, hikayenin en çarpıcı gerilimlerinden birini yaratıyor. Helly’nin perspektifi, seyirciye bu sistemin insan üzerindeki psikolojik etkilerini doğrudan hissettiriyor. Britt Lower’ın güçlü performansı, Severance’ın duygusal derinliğini artırarak diziyi unutulmaz kılan unsurlardan biri haline getiriyor.

En İyi Aktrist - Komedi: Jean Smart - Hacks, HBO Max

En İyi Aktrist - Komedi: Jean Smart - Hacks, HBO Max

Hacks, kara komedi olup farklı kuşaklardan iki kadın komedyenin yollarının kesişmesini konu alıyor. Genç yazar Ava, kariyerinde zor bir döneme girdiğinde Las Vegas’ın efsanevi stand-up sanatçısı Deborah Vance ile çalışmaya başlar. Jean Smart, Deborah Vance rolünde kariyerinin zirvesini yaşamış ama yeni nesle ayak uydurmakta zorlanan güçlü, zeki ve alaycı bir kadını canlandırıyor. Dizi, hem kuşak çatışmasını hem de kadınların sahne arkasındaki mücadelelerini eğlenceli ve duygusal bir şekilde sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En İyi Aktrist - Mini Dizi: Cristin Milioti - The Penguin, HBO Max

En İyi Aktrist - Mini Dizi: Cristin Milioti - The Penguin, HBO Max

The Penguin, HBO Max için hazırlanan ve The Batman evreninde geçen suç-drama dizisidir. Hikaye, Colin Farrell’ın canlandırdığı Oswald Cobblepot (Penguin) karakterinin Gotham’ın yeraltı dünyasında güç kazanma mücadelesini anlatır. Dizide Cristin Milioti, Carmine Falcone’un kızı Sofia Falcone rolünde yer alır ve ailenin suç imparatorluğunu sürdürmek için Oswald’la hem ittifak hem de çatışma yaşayan güçlü bir figürdür. Yapım, Gotham’ın karanlık atmosferinde iktidar oyunlarını ve acımasız hesaplaşmaları detaylı biçimde işler.

En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Jeff Hiller - Somebody Somewhere, HBO Max

En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Jeff Hiller - Somebody Somewhere, HBO Max

Somebody Somewhere, HBO yapımı sıcak ve duygusal bir komedi-dram dizisidir. Hikaye, doğup büyüdüğü Kansas’a dönen Sam’in (Bridget Everett) kendi kimliğini, tutkusunu ve ait olduğu yeri yeniden keşfetmesini konu alır. Dizide Jeff Hiller, Sam’in yakın arkadaşı Joel rolünü canlandırır; Joel, Sam’in hayata yeniden tutunmasına yardımcı olan en önemli destekçisi ve güven kaynağıdır. Yapım, dostluğun, kabul görmenin ve küçük bir kasabada kendine yer açmanın önemini samimi bir dille işler.

En İyi Senaryo – Drama: Dan Gilroy - Andor

En İyi Senaryo – Drama: Dan Gilroy - Andor

Andor, Star Wars evreninde geçen ve imparatorluğa karşı direnişin nasıl başladığını anlatan Disney+ dizisidir. Hikaye, Diego Luna’nın canlandırdığı Cassian Andor’un sıradan bir adamdan isyana ilham veren bir kahramana dönüşümünü işler. Dizinin senaristi Dan Gilroy, başarısıyla ödülün sahibi oldu. Yapım, Star Wars’un karanlık ve olgun tarafını öne çıkararak özgürlük mücadelesine yeni bir perspektif sunuyor.

En İyi Aktör - Drama: Noah Wyle - The Pitt, HBO Max

En İyi Aktör - Drama: Noah Wyle - The Pitt, HBO Max

The Pitt dizisinde Noah Wyle, baş doktor Dr. Michael “Robby” Robinavitch rolünü canlandırıyor. Karakteri, bahsettiğimiz üzere pandemi sonrası travmalarla boğuşan ve hem hastalarını hem de ekibini ayakta tutmaya çalışan güçlü bir lider olarak öne çıkıyor.

En İyi Aktör - Komedi: Seth Rogen - The Studio, Apple TV+

En İyi Aktör - Komedi: Seth Rogen - The Studio, Apple TV+

The Studio dizisinde Seth Rogen, Continental Studios’un başına getirilen yeni yönetici Matt Remick karakterini canlandırıyor. Remick, bahsettiğimiz üzere Hollywood’un karmaşık dünyasında hem yaratıcı vizyonu korumaya hem de ticari baskılara karşı koymaya çalışan bir yapımcı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En İyi Aktör - Mini Dizi: Stephen Graham - Adolescence, Netflix

En İyi Aktör - Mini Dizi: Stephen Graham - Adolescence, Netflix

Adolescence dizisinde Stephen Graham, Jamie’nin babası Paul Miller karakterini canlandırıyor. Paul, oğlunun işlediği iddia edilen suçun ardından ailesini bir arada tutmaya çalışan ama kendi öfkesi ve çaresizliğiyle de boğuşan bir baba figürü. Bu rol, Graham’ın güçlü dramatik performansını ön plana çıkarıyor.

En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Tramell Tillman - Severance, Apple TV+

En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Tramell Tillman - Severance, Apple TV+

Severance dizisinde Tramell Tillman, Lumon Industries’in sert ve disiplinli yöneticisi Mr. Milchick rolünü canlandırıyor. Milchick, çalışanların davranışlarını sıkı şekilde denetleyen, şirket kurallarını tavizsiz uygulayan bir figür olarak öne çıkıyor.

En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Katherine LaNasa - The Pitt, HBO Max

En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Katherine LaNasa - The Pitt, HBO Max

The Pitt dizisinde Katherine LaNasa, Dr. Robby Robinavitch’in (Noah Wyle) meslektaşı ve hastanedeki en deneyimli doktorlardan biri olan Dr. Melissa “Mel” Levy karakterini canlandırıyor. Mel, kriz anlarında ekibe yol gösteren, sert ama adil tavırlarıyla dikkat çeken bir karakter.

En İyi Yardımcı Aktrist – Komedi: Hannah Einbinder - Hacks, HBO Max

En İyi Yardımcı Aktrist – Komedi: Hannah Einbinder - Hacks, HBO Max

Hacks dizisinde Hannah Einbinder, genç komedi yazarı Ava Daniels karakterini canlandırıyor. Ava, kariyerinde zor bir dönemdeyken Deborah Vance’in yanında çalışmaya başlar ve bu iş, onun hem mesleki hem de kişisel gelişiminde dönüm noktası olur. Einbinder’in enerjik ve duyarlı performansı, dizinin kuşaklar arası çatışmasını güçlü şekilde yansıtır.

En İyi Yardımcı Aktör – Mini dizi: Owen Cooper - Adolescence, Netflix

En İyi Yardımcı Aktör – Mini dizi: Owen Cooper - Adolescence, Netflix

Adolescence dizisinde Owen Cooper, 13 yaşındaki Jamie Miller karakterini canlandırıyor. Jamie, sınıf arkadaşını öldürmekle suçlanınca hem ailesi hem de toplum tarafından büyük bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Henüz 15 yaşındaki Cooper’ın performansı takdire şayan.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En İyi Yardımcı Aktrist – Mini dizi: Erin Doherty - Adolescence, Netflix

En İyi Yardımcı Aktrist – Mini dizi: Erin Doherty - Adolescence, Netflix

Adolescence dizisinde Erin Doherty, çocuk psikoloğu Briony karakterini canlandırıyor. Dizinin konu aldığı cinayet suçlamasındaki olayların gelişmesinde psikolog bakış açısı da ödülü getirdi.

En İyi Senaryo - Komedi: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - The Studio

En İyi Senaryo - Komedi: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - The Studio

Bahsettiğimiz üzere dizi, Hollywood film stüdyosu Continental Studios’un yeni başına geçen Matt Remick’in hikayesini anlatıyordu. The Studio birçok ödülle buluşurken komedide En İyi Senaryo ödülünün de sahibi oldu.

En İyi Senaryo – Mini Dizi: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescence

En İyi Senaryo – Mini Dizi: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescence

Adolescene dizisi de ödüllere doyamayanlardandı. Mini dizide En İyi Senaryo ödülü de onların oldu.

En İyi Yönetmen – Drama: Seth Rogen, The Studio

En İyi Yönetmen – Drama: Seth Rogen, The Studio

The Studio’da yönetmen ödülü de eksik olmadı. Seth Rogen, dramada En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.

En İyi Yönetmen – Komedi: Adam Randall, Slow Horses

En İyi Yönetmen – Komedi: Adam Randall, Slow Horses

Komedide En İyi Yönetmen ödülü ise Adam Randall ile buluştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En İyi Yönetmen – Mini Dizi: Philip Barantini, Adolescence

En İyi Yönetmen – Mini Dizi: Philip Barantini, Adolescence

Ve son olarak Adolescene bir ödülle daha geceyi noktaladı. Philip Barantini mini dizide En İyi Yönetmen ödülüyle buluştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın