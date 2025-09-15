Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i Buluşturan Bize Bi’şey Olmaz’dan İlk Çift Fotoğrafı Geldi!
Yeni dizi Bize Bi’şey Olmaz, çekimleri sürerken başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Miray Daner’den ilk set fotoğrafı paylaşıldı. Sekiz bölümlük MF Yapım işi proje, şimdiden dijital platform takipçileri arasında merak odaklarından biri haline gelmişti. Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in projede yer alması heyecan yaratmıştı. İkilinin uyumu merak uyandıran unsurlardan olmuştu. Gelin ilk fotoğraflarına birlikte bakalım!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide senaryoyu Pınar Bulut yazıyor, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o ilk kare!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın