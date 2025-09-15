onedio
Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’i Buluşturan Bize Bi’şey Olmaz’dan İlk Çift Fotoğrafı Geldi!

Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'i Buluşturan Bize Bi'şey Olmaz'dan İlk Çift Fotoğrafı Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.09.2025 - 15:25

Yeni dizi Bize Bi’şey Olmaz, çekimleri sürerken başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Miray Daner’den ilk set fotoğrafı paylaşıldı. Sekiz bölümlük MF Yapım işi proje, şimdiden dijital platform takipçileri arasında merak odaklarından biri haline gelmişti. Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in projede yer alması heyecan yaratmıştı. İkilinin uyumu merak uyandıran unsurlardan olmuştu. Gelin ilk fotoğraflarına birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Dizide senaryoyu Pınar Bulut yazıyor, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor.

Dizide senaryoyu Pınar Bulut yazıyor, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor.

Disney+ için hazırlanan dizinin çekimlerinin Ekim’de tamamlanması planlanıyor. Kadroda güçlü isimler var; Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay gibi tanıdık simalar da işe renk katacak. İlk karenin samimiyeti izleyicinin içini kıpır kıpır yaptı.

İşte o ilk kare!

İşte o ilk kare!

Lal ile Aktan’ın ilişkisi, aileler ve zıtlıklarla baş edecek gibi. Her şeyi karşılarına alsalar bile bağları kopmayan bu aşkta dram da tebessüm de var. İzleyiciler bu çiftin hem tutkularını hem çatışmalarını görecek. İkilinin uyumunu siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Yorum Yazın