RTÜK Soruşturma Başlatmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Açıklama Geldi!

RTÜK Soruşturma Başlatmıştı: Kızılcık Şerbeti’nin Yapımcısından Açıklama Geldi!

15.09.2025 - 12:37

Yeni sezonun yeni bölümüyle ekranlara dönen Kızılcık Şerbeti, ilk bölümden sansasyon yaratmayı başardı. Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşkı nedeniyle gündem olan dizi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. İzleyicilerin tepkilerinin ardından RTÜK harekete geçti ve soruşturma başlattı.

RTÜK'ün başlattığı soruşturmayla birlikte dizinin akıbeti merak konusu oldu.

RTÜK’ün başlattığı soruşturmayla birlikte dizinin akıbeti merak konusu oldu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 

“Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve âdetlerimizle millî ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır. 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir.

Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır. 

Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle “Aile Yılı” vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir.

Ayrıca, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve âdetlerimiz ile millî-manevi değerlerimize özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ediyor, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

şeklinde açıklama yapmıştı.

Dizinin yapımını üstlenen Gold Film'den de ilk açıklama geldi. 👇

Dizinin yapımını üstlenen Gold Film’den de ilk açıklama geldi. 👇

