RTÜK Soruşturma Başlatmıştı: Kızılcık Şerbeti’nin Yapımcısından Açıklama Geldi!
Yeni sezonun yeni bölümüyle ekranlara dönen Kızılcık Şerbeti, ilk bölümden sansasyon yaratmayı başardı. Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşkı nedeniyle gündem olan dizi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. İzleyicilerin tepkilerinin ardından RTÜK harekete geçti ve soruşturma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK’ün başlattığı soruşturmayla birlikte dizinin akıbeti merak konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin yapımını üstlenen Gold Film’den de ilk açıklama geldi. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın