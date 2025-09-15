onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı, Survivor’da Kullanılan Pırpır Uçakla İlgili Yaşadığı Ölüm Korkusuna Dair İtirafta Bulundu

Acun Ilıcalı, Survivor’da Kullanılan Pırpır Uçakla İlgili Yaşadığı Ölüm Korkusuna Dair İtirafta Bulundu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.09.2025 - 11:03

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasında yaşadıkları zorlu anlardan birini daha anlattı. Maceralarla dolu anlar Survivor’da yalnızca kamera önünde değil, perde arkasında da yaşanıyor. Acun Ilıcalı da adaya gidiş gelişlerinde tedirgin olduğu ve ölüm korkusu yaşadığı bir olaya değindi. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Pırpır uçağı kullanmak için tek pilot olması paniğe neden olmuştu.

Pırpır uçağı kullanmak için tek pilot olması paniğe neden olmuştu.

Pilotun yaşayabileceği herhangi bir rahatsızlık ve olumsuzlukta pırpır uçağı kullanacak başka biri olmaması Acun Ilıcalı’yı alternatif bir çözüme mecbur bırakmıştı. Video ile yapılması gerekenleri kayda alan Ilıcalı, olası senaryoda pilotluğu kendinin yapabileceğini dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın