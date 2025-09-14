Öyle Bir Geçer Zaman Ki'deki Meşhur Sahnede Farah Zeynep Abdullah'ın Anne ve Babasının Oynadığı İddia Edildi!

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki büyük ses getirdi. Üstünden geçen onca yıla rağmen izlenmeye ve konuşulmaya devam eden dizide pek çok oyuncu kariyerinin ilk rollerini oynamıştı. O isimlerden biri olan ve diziyle ünlenen Farah Zeynep Abdullah'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Dizide Aylin'in düğün sahnesinde, Abdullah'ın anne ve babasının da rol aldığı iddia edildi.