onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'deki Meşhur Sahnede Farah Zeynep Abdullah'ın Anne ve Babasının Oynadığı İddia Edildi!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'deki Meşhur Sahnede Farah Zeynep Abdullah'ın Anne ve Babasının Oynadığı İddia Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 19:30

2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki büyük ses getirdi. Üstünden geçen onca yıla rağmen izlenmeye ve konuşulmaya devam eden dizide pek çok oyuncu kariyerinin ilk rollerini oynamıştı. O isimlerden biri olan ve diziyle ünlenen Farah Zeynep Abdullah'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Dizide Aylin'in düğün sahnesinde, Abdullah'ın anne ve babasının da rol aldığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2010 yılında yayın hayatına başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, döneminin en popüler yapımlarından biriydi.

2010 yılında yayın hayatına başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, döneminin en popüler yapımlarından biriydi.

Üstünden yıllar geçmesine rağmen dizi hala büyük bir ilgiyle izleniyor ve sık sık gündem oluyor. Dizideki sahneler ya goygoy malzemesi oluyor ya da yakalanan bir detay yeniden konuşuluyor.

Dizinin favori çiftlerinden biri olan Aylin ve Soner'in yarım kalan aşkı da konuşulan konulardan biri.

Dizinin favori çiftlerinden biri olan Aylin ve Soner'in yarım kalan aşkı da konuşulan konulardan biri.

Ancak bu kez onları gündeme getiren, bir X hesabının ortaya attığı bir iddia oldu. İddiaya göre ikilinin düğününde Farah Zeynep Abdullah'ın gerçek anne ve babası rol aldı.

Farah Zeynep Abdullah'tan iddialara henüz bir yanıt gelmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın