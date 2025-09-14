Öyle Bir Geçer Zaman Ki'deki Meşhur Sahnede Farah Zeynep Abdullah'ın Anne ve Babasının Oynadığı İddia Edildi!
2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki büyük ses getirdi. Üstünden geçen onca yıla rağmen izlenmeye ve konuşulmaya devam eden dizide pek çok oyuncu kariyerinin ilk rollerini oynamıştı. O isimlerden biri olan ve diziyle ünlenen Farah Zeynep Abdullah'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Dizide Aylin'in düğün sahnesinde, Abdullah'ın anne ve babasının da rol aldığı iddia edildi.
2010 yılında yayın hayatına başlayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, döneminin en popüler yapımlarından biriydi.
Dizinin favori çiftlerinden biri olan Aylin ve Soner'in yarım kalan aşkı da konuşulan konulardan biri.
Farah Zeynep Abdullah'tan iddialara henüz bir yanıt gelmedi.
