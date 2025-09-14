Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Goygoyseverler hemen her konuda olduğu gibi televizyonda izlediğimiz dizi ve filmlerle ilgili de paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Bambaşka bir konuda bile izledikleri sahnelerden esinlenebilen goygoyseverler bu hafta da okuyanları kahkahaya boğmayı başardı. Gelin bakalım, TV dünyasıyla ilgili neler goygoya meze olmuş?
Bol kahkahalar 🚀
1. Hazırlıksız yakalandığım için çok güldüm.
2. Ama yerli dizilerin de tadı başka
3. Doğru
4. Mete kırmızı çizgimizdir!
5. Nasip olmuyor ki...
6. Zengin sarısı saçları gitmiş hemen
7. Deneyelim bakalım!
8. Maalesef onları kaybettik.
9. Onlar değilseniz siz kimsiniz?
10. Hala öyle gibi geliyor.
11. Esme, etme da
12. Unutmayın ki ona hiçbir şey olmaz.
13. Voldemort neler yaşadı kim bilir?
14. Lezzetli görünüyor yapsalar da yesek.
15. Öyle denmez anneye!
16. Ah Ümmü, neler oldu sana böyle?
17. Erol, asla unutulmayacaksın.
18. E ne yapsınlar ama ilk ayrılık
19. Haftaya görüşmek üzere!
