Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 18:25

Goygoyseverler hemen her konuda olduğu gibi televizyonda izlediğimiz dizi ve filmlerle ilgili de paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Bambaşka bir konuda bile izledikleri sahnelerden esinlenebilen goygoyseverler bu hafta da okuyanları kahkahaya boğmayı başardı. Gelin bakalım, TV dünyasıyla ilgili neler goygoya meze olmuş?

Bol kahkahalar 🚀

1. Hazırlıksız yakalandığım için çok güldüm.

2. Ama yerli dizilerin de tadı başka

3. Doğru

4. Mete kırmızı çizgimizdir!

5. Nasip olmuyor ki...

6. Zengin sarısı saçları gitmiş hemen

7. Deneyelim bakalım!

8. Maalesef onları kaybettik.

9. Onlar değilseniz siz kimsiniz?

10. Hala öyle gibi geliyor.

11. Esme, etme da

12. Unutmayın ki ona hiçbir şey olmaz.

13. Voldemort neler yaşadı kim bilir?

14. Lezzetli görünüyor yapsalar da yesek.

15. Öyle denmez anneye!

16. Ah Ümmü, neler oldu sana böyle?

17. Erol, asla unutulmayacaksın.

18. E ne yapsınlar ama ilk ayrılık

19. Haftaya görüşmek üzere!

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
