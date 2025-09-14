onedio
Doğa ve Firaz İlişkisi Tepki Çekmişti: RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ne Soruşturma Başlattı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 17:31

Doğa ve Firaz ilişkisinin ortaya çıktığı Kızılcık Şerbeti, sosyal medyada eleştirilmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, diziyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada eleştirilere neden olan sahnelerin ardından izleyiciler dizi hakkında RTÜK'e şikayette bulundular. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizide yer alan sahnelerin ve dizinin senaryosuna gelen tepkilerin ardından diziyle ilgili açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti'ne soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve âdetlerimizle millî ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır. 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir.

Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikâyetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır.

Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle “Aile Yılı” vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir.

Ayrıca, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve âdetlerimiz ile millî-manevi değerlerimize özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ediyor, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
