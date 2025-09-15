RTÜK, Kızılcık Şerbeti’ne Soruşturma Başlatınca Dizinin Kıvılcım’ı Evrim Alasya Tepkisini Ortaya Koydu!

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu ekrana gelir gelmez izleyicileri şaşkına çevirmişti. Uzun süredir beklenen dönüş, herkesi ters köşe yapan bir senaryoyla gerçekleşti. Doğa ile Firaz’ın gizli ilişkisinin ortaya çıktığı sahneler, adeta bomba etkisi yaratınca seyirci ekran başında dondu kaldı. Bölümün hemen ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı ve yorumlar peş peşe gelmeye devam etti.

Gelen yoğun tepkiler üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hem sahnelere hem de dizinin senaryosuna dair açıklamada bulunmuş, Kızılcık Şerbeti hakkında resmi olarak soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Şimdiyse yaşananlara Evrim Alasya’dan tepki geldi. Gelin detaylara geçelim!