RTÜK, Kızılcık Şerbeti’ne Soruşturma Başlatınca Dizinin Kıvılcım’ı Evrim Alasya Tepkisini Ortaya Koydu!

Elif Sude Yenidoğan
15.09.2025 - 10:29

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu ekrana gelir gelmez izleyicileri şaşkına çevirmişti. Uzun süredir beklenen dönüş, herkesi ters köşe yapan bir senaryoyla gerçekleşti. Doğa ile Firaz’ın gizli ilişkisinin ortaya çıktığı sahneler, adeta bomba etkisi yaratınca seyirci ekran başında dondu kaldı. Bölümün hemen ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı ve yorumlar peş peşe gelmeye devam etti.

Gelen yoğun tepkiler üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hem sahnelere hem de dizinin senaryosuna dair açıklamada bulunmuş, Kızılcık Şerbeti hakkında resmi olarak soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Şimdiyse yaşananlara Evrim Alasya’dan tepki geldi. Gelin detaylara geçelim!

Tartışmalı sahnelerin yayınlanmasının ardından tansiyon daha da yükselirken, birçok izleyici RTÜK’e şikayette bulunmuştu.

Doğa ile Firaz’ın yasak aşk yaşaması Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin sabrını taşırdı, dizinin yayın gününden bu yana hala tepkiler gelmeye devam ediyor. Hem oyunculara hem dizinin sosyal medya hesaplarına mesaj ve beğeni yağıyor.

Birsen Altuntaş da, RTÜK’ün diziye soruşturma başlattığını duyurdu ve bir yorumda düşüncesini dile getirdi.

Dizinin sevilen oyuncusu Evrim Alasya da yorumu alıntılayarak kendi Instagram hesabından paylaştı ve “#KızılcıkŞerbetineDokunma RTÜK” notunu düştü. Dizinin akıbetinin ne olacağı şu an için netleşmedi. Gelişmeleri aktarıyor olacağız!

