Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz Aşkı Sebebiyle Sıla Türkoğlu'na Yapılan Akılalmaz Yorum Tepki Çekti!

Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz Aşkı Sebebiyle Sıla Türkoğlu'na Yapılan Akılalmaz Yorum Tepki Çekti!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 21:28

Yeni sezonuna başlayan Kızılcık Şerbeti'nde herkesi şoke eden bir durum yaşandı. Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk izleyicinin büyük tepkisini çekti. RTÜK'e gelen şikayetlerin ardından da diziyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tüm bu gelişmeler sürerken, bir izleyicinin dizi ve gerçeği ayırt edemeyerek Sıla Türkoğlu'na yaptığı yorum şaşkınlık yarattı.

Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonun ilk bölümünde karşımıza çıkan Doğa ve Firaz aşkı herkesi şoke etti.

Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonun ilk bölümünde karşımıza çıkan Doğa ve Firaz aşkı herkesi şoke etti.

İkilinin yasak aşkı o kadar büyük bir tepki gördü ki bölümün ardından günler geçmesine rağmen sosyal medyada hala konuşulmaya devam ediyor. Bir ters köşe yaşanacak mı ya da bu yasak aşk nereye gidecek bilinmiyor.

Dizide yaşananların ardından bir izleyicinin Sıla Türkoğlu'na yaptığı yorum gündem oldu.

Dizide yaşananların ardından bir izleyicinin Sıla Türkoğlu'na yaptığı yorum gündem oldu.

Dizideki karakteri yüzünden gerçek hayatta eşinin Sıla Türkoğlu'nu kimseyle görüştürmek istemeyeceğini dile getiren izleyici, eşinin 'Karım kimin kocası ile birlikte?' diye düşüneceğini dile getirdi.

Yapılan bu yorum diğer izleyicilerin tepkisini çekti.

Yapılan bu yorum diğer izleyicilerin tepkisini çekti.
