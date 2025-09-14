Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz Aşkı Sebebiyle Sıla Türkoğlu'na Yapılan Akılalmaz Yorum Tepki Çekti!
Yeni sezonuna başlayan Kızılcık Şerbeti'nde herkesi şoke eden bir durum yaşandı. Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk izleyicinin büyük tepkisini çekti. RTÜK'e gelen şikayetlerin ardından da diziyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tüm bu gelişmeler sürerken, bir izleyicinin dizi ve gerçeği ayırt edemeyerek Sıla Türkoğlu'na yaptığı yorum şaşkınlık yarattı.
Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonun ilk bölümünde karşımıza çıkan Doğa ve Firaz aşkı herkesi şoke etti.
Dizide yaşananların ardından bir izleyicinin Sıla Türkoğlu'na yaptığı yorum gündem oldu.
Yapılan bu yorum diğer izleyicilerin tepkisini çekti.
