12 Dev Adam'a Büyük Destek: Çarpıntı Dizisinin Yeni Bölümü İptal Edildi!
Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çarpıntı dizisinin ikinci bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak yapılan son dakika değişikliğiyle dizinin ikinci bölümü iptal edildi. Türkiye A Milli Basketbol Takımımızın EuroBasket final karşılaşması sebebiyle dizinin ikinci bölümü ertelendi.
Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çarpıntı dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.
12 Dev Adam'ın EuroBasket finalinde Almanya ile karşılaşacağı maç öncesi Çarpıntı dizisinin yeni bölümü ertelendi.
