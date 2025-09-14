onedio
12 Dev Adam'a Büyük Destek: Çarpıntı Dizisinin Yeni Bölümü İptal Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 19:27

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çarpıntı dizisinin ikinci bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak yapılan son dakika değişikliğiyle dizinin ikinci bölümü iptal edildi. Türkiye A Milli Basketbol Takımımızın EuroBasket final karşılaşması sebebiyle dizinin ikinci bölümü ertelendi.

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çarpıntı dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı.

Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Lizge Cömert ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaştığı dizinin ikinci bölümü de merakla bekleniyordu. Ancak dizinin ikinci bölümü ertelendi.

12 Dev Adam'ın EuroBasket finalinde Almanya ile karşılaşacağı maç öncesi Çarpıntı dizisinin yeni bölümü ertelendi.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Final günü kalbimiz sahada! ❤️🤍

Bugün ÇARPINTI ekibi olarak hepimiz milli takım için tek yürek olduk.

Haftaya #Çarpıntı 2. bölüm ile karşınızdayız.'

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
