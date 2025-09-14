Çarpıntı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Çarpıntı Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman, Neden İptal Edildi?
Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çarpıntı, ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, Lizge
Cömert, Deniz Çakır ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Çarpıntı'nın ikinci bölümünün 14 Eylül Pazar akşamı yayınlanması bekleniyordu. Ancak Eurobasket'te Almanya ile final maçı oynayacak A Milli Basketbol Takımımız sebebiyle diziyle ilgili karar alındı. 12 Dev Adam'ın final olduğu maçı için Çarpıntı bu akşam var mı, yok mu? Çarpıntı yeni bölüm ne zaman? soruları merak edilmeye başladı.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çarpıntı Bu Akşam (14 Eylül Pazar) Var mı, Yok mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çarpıntı Yeni Bölüm Ne Zaman? Çarpıntı 2. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Çarpıntı Dizisi Neden İptal Edildi? Çarpıntı Neden Yok?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın