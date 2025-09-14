onedio
Çarpıntı Bu Akşam Var mı, Yok mu? Çarpıntı Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman, Neden İptal Edildi?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.09.2025 - 19:19

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çarpıntı, ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, Lizge 

Cömert, Deniz Çakır ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Çarpıntı'nın ikinci bölümünün 14 Eylül Pazar akşamı yayınlanması bekleniyordu. Ancak Eurobasket'te Almanya ile final maçı oynayacak A Milli Basketbol Takımımız sebebiyle diziyle ilgili karar alındı. 12 Dev Adam'ın final olduğu maçı için Çarpıntı bu akşam var mı, yok mu? Çarpıntı yeni bölüm ne zaman? soruları merak edilmeye başladı.

İşte, detaylar...

Çarpıntı Bu Akşam (14 Eylül Pazar) Var mı, Yok mu?

Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin 2. bölümü ertelendi.

Çarpıntı Yeni Bölüm Ne Zaman? Çarpıntı 2. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Çarpıntı dizisinin ikinci (yeni) bölümü önümüzdeki hafta yayınlanacak. Çarpıntı'nın ikinci (yeni) bölümü 21 Eylül Pazar akşamı yayınlanacak.

Çarpıntı Dizisi Neden İptal Edildi? Çarpıntı Neden Yok?

Çarpıntı dizisi Eurobasket'te Türkiye-Almanya final maçının yayın saatine denk gelmesi sebebiyle bir hafta ertelendi. 12 Dev Adam'ın final maçı olması sebebiyle dizi önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
