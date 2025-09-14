onedio
Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Bu Hafta (14 Eylül Pazar) Kim Elendi?

Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Bu Hafta (14 Eylül Pazar) Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2025 - 00:25

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürüyor. Yedinci hafta heyecanının yaşandığı MasterChef'te zorlu bir eleme günü daha geride kaldı. Mücadeleyi elden bırakmayan yarışmacılar, MasterChef'e devam etmek için hünerlerini sergilediler. MasterChef Türkiye'ye kim veda etti, 14 Eylül Pazar günü MasterChef'te kim elendi? 

İşte, detaylar...

MasterChef Türkiye'nin 7. haftası geride kaldı.

Onur, Nisa, Ayla, İrem, İlhan, Çağlar ve Sezer'in eleme potasına girdiği yarışmada her bir yarışmacı elenmemek için mücadele etti. Final gecesi elenen isim belli oldu.

MasterChef'te bu hafta elenen isim İlhan oldu.

İrem ile son ikiye kalan İlhan, yarışmanın elenen ismi oldu. İlhan, gözyaşlarına boğuldu.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
