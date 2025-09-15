onedio
Altıncı Sezon Geliyor! Teşkilat Dizisinin Yeni Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.09.2025 - 11:58

Altıncı sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Teşkilat dizisi merakla bekleniyor. Sezon arasında diziye dair cast çalışmaları titizlikle sürdürülmüştü. Şimdiyse kadro netleşti ve yeni sezonun ilk bölümü için geri sayım başladı. Diziseverler yayın tarihinin açıklanmasını beklerken müjdeli haber geldi. Gelin detaylara geçelim!

Tolga Sarıtaş’ın başrolündeki Teşkilat dizisi için yayın tarihi belli oldu.

Dizi, 21 Eylül Pazar günü yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Beş sezonu geride bırakan dizinin altıncı sezonunda neler yaşanacağı şimdiden merak konusu.

Set hazırlıkları ve senaryo çalışmaları tamamlandı.

Aybüke Pusat’ın geçtiğimiz sezon kadrodan ayrılmasıyla yeni başrolün kim olacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz haftalarda Rabia Soytürk’ün diziyle anlaştığı duyurulmuştu. Yeni sezonda izleyicileri sürükleyici operasyonlar, aksiyon ve dramatik yüzleşmeler bekliyor.

sıkıntı yok çekin milletin parası bitmez biz öderiz.