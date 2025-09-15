Altıncı Sezon Geliyor! Teşkilat Dizisinin Yeni Sezon Yayın Tarihi Açıklandı
Altıncı sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Teşkilat dizisi merakla bekleniyor. Sezon arasında diziye dair cast çalışmaları titizlikle sürdürülmüştü. Şimdiyse kadro netleşti ve yeni sezonun ilk bölümü için geri sayım başladı. Diziseverler yayın tarihinin açıklanmasını beklerken müjdeli haber geldi. Gelin detaylara geçelim!
Tolga Sarıtaş’ın başrolündeki Teşkilat dizisi için yayın tarihi belli oldu.
Set hazırlıkları ve senaryo çalışmaları tamamlandı.
