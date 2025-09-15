onedio
15 Yaşındaki Kızlarının 50 Yaşındaki Şahıs Tarafından Kaçırıldığını Öne Süren Aile Müge Anlı’ya Başvurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.09.2025 - 13:37

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arasının ardından yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye başladı. Bugün ise yeni bölümde 15 yaşındaki Rabia Erinmez’in ailesi vardı. Kızlarının 50 yaşındaki bir şahıs tarafından alıkonduğunu öne süren aile yardım çağrısında bulundu. Gelin detaylara geçelim…

İşte detaylar 👇

15 yaşındaki Rabia Erinmez’in ailesi kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Rabia Erinmez’in babası Mehmet Erinmez, kızının 50 yaşındaki kişi tarafından kaçırıldığını dile getirdi. Program esnasında bahsi geçen kişiyi tanıyan bir arkadaşı yayına bağlandı ve durumdan haberdar olmadığını ifade etti.

Aile, Müge Anlı’nın duruma açıklık getirmesi için programa katıldı. 15 yaşındaki kızlarına sağ salim kavuşmayı bekliyorlar.

