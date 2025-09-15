15 Yaşındaki Kızlarının 50 Yaşındaki Şahıs Tarafından Kaçırıldığını Öne Süren Aile Müge Anlı’ya Başvurdu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arasının ardından yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye başladı. Bugün ise yeni bölümde 15 yaşındaki Rabia Erinmez’in ailesi vardı. Kızlarının 50 yaşındaki bir şahıs tarafından alıkonduğunu öne süren aile yardım çağrısında bulundu. Gelin detaylara geçelim…
15 yaşındaki Rabia Erinmez’in ailesi kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.
