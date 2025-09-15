onedio
Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın Sahnesini Bereketli Topraklar’da Gülsim Ali ve Engin Akyürek Yeniden Oynayacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.09.2025 - 14:42

Show TV’nin yeni sezonda ses getirmesi beklenen yapımı Bereketli Topraklar için hazırlıklar sürüyor. İki güçlü ailenin iktidar mücadelesini, gizli kalan sırları ve şehre yeni taşınan bir kadının gelişmelerin içine sürüklenişini ekrana taşıyacak olan dizide başroller Engin Akyürek ve Gülsim Ali’de. 

Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın rol aldığı Bodrum Hakimi’nden bir sahnenin yeniden Bereketli Topraklar’da canlandırılacağı ortaya çıktı. Gelin hangi sahneymiş birlikte görelim!

İşte o anlar 👇

Dizide Engin Akyürek, Ömer Bereketoğlu rolünde; ailesinin topraklarını korumak için dik duruşlu karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Gülsim Ali ise Savcı Nevin karakteriyle adalet ve aşk arasındaki çizgiyi zorlayan güçlü bir kadın olarak karşımıza çıkacak!

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizi için kesin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Ancak kulislerde, sezon açılışının eylül ayının son günlerinde ya da ekim ayının ilk haftalarında olacağı konuşuluyor.

