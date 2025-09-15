Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın Sahnesini Bereketli Topraklar’da Gülsim Ali ve Engin Akyürek Yeniden Oynayacak
Show TV’nin yeni sezonda ses getirmesi beklenen yapımı Bereketli Topraklar için hazırlıklar sürüyor. İki güçlü ailenin iktidar mücadelesini, gizli kalan sırları ve şehre yeni taşınan bir kadının gelişmelerin içine sürüklenişini ekrana taşıyacak olan dizide başroller Engin Akyürek ve Gülsim Ali’de.
Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın rol aldığı Bodrum Hakimi’nden bir sahnenin yeniden Bereketli Topraklar’da canlandırılacağı ortaya çıktı. Gelin hangi sahneymiş birlikte görelim!
İşte o anlar 👇
Dizide Engin Akyürek, Ömer Bereketoğlu rolünde; ailesinin topraklarını korumak için dik duruşlu karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
