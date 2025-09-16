Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in Başrolündeki Güller ve Günahlar’ın İlk Tanıtımı Seyirciyi Coşturdu!
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolündeki Güller ve Günahlar dizisi Kanal D için yayın hazırlıklarını sürdürüyor. Partnerlerin açıklanmasıyla tartışmalara neden olan dizinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla izleyici adeta coştu. İkilinin arasındaki çekim, başlarda beğenilmese de şimdi epey sevildi. Gelin tanıtımı birlikte izleyelim!
Aralarındaki aşk hikayesinin nasıl başlayacağı merak konusu oldu.
