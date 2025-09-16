onedio
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in Başrolündeki Güller ve Günahlar'ın İlk Tanıtımı Seyirciyi Coşturdu!

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in Başrolündeki Güller ve Günahlar’ın İlk Tanıtımı Seyirciyi Coşturdu!

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
16.09.2025 - 08:23

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolündeki Güller ve Günahlar dizisi Kanal D için yayın hazırlıklarını sürdürüyor. Partnerlerin açıklanmasıyla tartışmalara neden olan dizinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla izleyici adeta coştu. İkilinin arasındaki çekim, başlarda beğenilmese de şimdi epey sevildi. Gelin tanıtımı birlikte izleyelim!

İşte detaylar 👇

Aralarındaki aşk hikayesinin nasıl başlayacağı merak konusu oldu.

Aralarındaki aşk hikayesinin nasıl başlayacağı merak konusu oldu.

Çünkü izlediğiniz üzere Murat Yıldırım’ın hayat verdiği karakter evli. Bakalım hikaye nasıl şekillenecek, birlikte göreceğiz! Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım, tanıtımı beğendiniz mi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
