Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in Başrolündeki Güller ve Günahlar’ın İlk Tanıtımı Seyirciyi Coşturdu!

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolündeki Güller ve Günahlar dizisi Kanal D için yayın hazırlıklarını sürdürüyor. Partnerlerin açıklanmasıyla tartışmalara neden olan dizinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla izleyici adeta coştu. İkilinin arasındaki çekim, başlarda beğenilmese de şimdi epey sevildi. Gelin tanıtımı birlikte izleyelim!