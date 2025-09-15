onedio
TRT 1 Dizisi Cennetin Çocukları'nda Yer Verilen Filistin Mesajı Sosyal Medyaya Damga Vurdu

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2025 - 23:30

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Evliya Aykan, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın gibi oyuncuların rol aldığı Cennetin Çocukları dizisi yayın hayatına başladı. TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanacak dizinin ilk bölümü beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünde yer alan Filistin mesajı sosyal medyaya damga vurdu.

Cennetin Çocukları, TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı.

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun ve Zafer Algöz'ün başrollerini paylaştığı dizide sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında değişmesi konu alınıyor. İzleyici karşısına çıkan dizi, ilk bölümüyle beğeni toplamayı başardı.

Dizinin ilk bölümünde Filistin için özel bir mesaj yayınlandı.

'Dünyanın, çocukluğu habersizce çalınan bütün çocuklarına, Cennetin çocuklarına...' yazılı metnin ardından Filistin bayrağı paylaşıldı. Mesajın ardından izleyiciler pek çok mesaj paylaştı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın