TRT 1 Dizisi Cennetin Çocukları'nda Yer Verilen Filistin Mesajı Sosyal Medyaya Damga Vurdu
İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Evliya Aykan, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın gibi oyuncuların rol aldığı Cennetin Çocukları dizisi yayın hayatına başladı. TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanacak dizinin ilk bölümü beğeni topladı. Dizinin ilk bölümünde yer alan Filistin mesajı sosyal medyaya damga vurdu.
Cennetin Çocukları, TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı.
Dizinin ilk bölümünde Filistin için özel bir mesaj yayınlandı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
