Kızılcık Şerbeti'nin İlk Apo'su Settar Tanrıöğen'den Diziye Geri Dönüp Dönmeyeceğine Dair Açıklama Geldi
Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin ilk Apo'su Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirmiş ve bu sebeple diziden ayrılmıştı. Diziden ayrılmasının ardından Abdullah (Apo) karakterini canlandırmak üzere Ahmet Mümtaz Taylan dizinin kadrosuna katılmıştı. Sağlığına kavuşan Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne dönüp dönmeyeceğini açıkladı.
Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya başladı.
Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne döneceğine dair iddialara son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, yeni projelere açık olduğunu fakat rol alacağı projenin Kızılcık Şerbeti olmadığını belirtti.
