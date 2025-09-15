Kayyum Atanan Show TV'nin Ödemeleri Durdurduğu İddiası: Kızılcık Şerbeti, Veliaht ve Bahar Ara mı Verecek?

Geçtiğimiz hafta yapılan operasyon ile Can Holding'e ait 121 şirkete kayyum atanmış ve şirketler TMSF yönetimine geçmişti. Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi'nin yanı sıra Habertürk ve Show TV gibi kanalları da bünyesinde bulunan Can Holding'e kayyum atanması, kanalların ve kanallarda yer alan yapımların ne olacağı sorusunu ortaya çıkarmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada özellikle X platformunda Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti merak edilmeye başlamıştı. Yapımcı Faruk Turgut, dizinin yayına devam edeceğini açıklamıştı. Ancak Oda TV'den Sina Koloğlu'nun haberine göre bu kez de Show TV'nin ödemeleri durdurduğu iddia edildi. Kanalda yer alan Kızılcık Şerbeti, Veliaht ve Bahar dizilerinin geleceğinin ne olduğu ve ödemelerin yapılıp yapılmadığı yeniden merak konusu oldu.

Kaynak: Sina Koloğlu / Oda TV