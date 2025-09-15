onedio
Kayyum Atanan Show TV'nin Ödemeleri Durdurduğu İddiası: Kızılcık Şerbeti, Veliaht ve Bahar Ara mı Verecek?

Show tv Kızılcık Şerbeti Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2025 - 16:46

Geçtiğimiz hafta yapılan operasyon ile Can Holding'e ait 121 şirkete kayyum atanmış ve şirketler TMSF yönetimine geçmişti. Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi'nin yanı sıra Habertürk ve Show TV gibi kanalları da bünyesinde bulunan Can Holding'e kayyum atanması, kanalların ve kanallarda yer alan yapımların ne olacağı sorusunu ortaya çıkarmıştı. 

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada özellikle X platformunda Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti merak edilmeye başlamıştı. Yapımcı Faruk Turgut, dizinin yayına devam edeceğini açıklamıştı. Ancak Oda TV'den Sina Koloğlu'nun haberine göre bu kez de Show TV'nin ödemeleri durdurduğu iddia edildi. Kanalda yer alan Kızılcık Şerbeti, Veliaht ve Bahar dizilerinin geleceğinin ne olduğu ve ödemelerin yapılıp yapılmadığı yeniden merak konusu oldu. 

Kaynak: Sina Koloğlu / Oda TV

Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/show-tvd...
11 Eylül günü Habertürk, Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi ve Show TV gibi kuruluşları bünyesinde bulunduran Can Holding'e kayyum atanmıştı.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konulurken, yönetimi TMSF'ye geçmişti. Bu durum, Show TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin akıbetinin ne olacağına dair soru işaretleri yaratmıştı. Yapımcı Faruk Turgut, Oda TV'ye yaptığı açıklamada dizinin devam edeceğini açıklamıştı.

Kayyum atanan Show TV'nin ödemeleri durdurduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Bu kez yalnızca Kızılcık Şerbeti değil, kanalda yer alan Veliaht ve Bahar gibi yapımların da akıbeti merak edilmeye başladı. Konuyla ilgili olarak Sina Koloğlu, kanalda yer alan dizilerin yapımcılarıyla görüştüğünü açıkladı. Görüşmelerin ardından bir yapımcının “Vadeli çalışıyoruz. Böyle bir bilgi gelmedi. Zaten alacağımız Aralık ayında. O da o zaman belli olur” dediği öğrenildi.

Önemli bir dizinin bir başka yapımcısı da “Yeni yapılanma var. Geçici olarak hesapların kontrol edilmesi adına böyle bir icraat sürpriz değil. Olağan bir durum” yorumunu yaparken, yeni başlayan dizinin yapımcısı ise “Bizde sorun yok” açıklamasında bulundu.

