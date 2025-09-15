onedio
Yoksa Önceden Belli miydi? Doğa-Firaz İkilisini Eski Bölümlerde Dillendiren Nilay’ın O Sahnesi Kafa Karıştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.09.2025 - 15:58

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon bölümünde Doğa ve Firaz’ın yasak aşk yaşaması adeta ortalığı yıktı geçti. Seyirciler öfkeli, RTÜK soruşturma başlattı, oyunculara gelen tepkiler bitmiyor derken Kızılcık Şerbeti için epey hareketli günler oluyor. Şimdiyse bir izleyici dikkatiyle eski sezon bölümlerinden birinde aslında Doğa ve Firaz ikilisine dair spoiler verildiğini fark etti. Gelin o sahneyi bi’ izleyelim…

İşte bahsi geçen anlar 👇

İzleyiciler de sahnenin ardından “Acaba spoiler mıydı?” şüphesine düştü.

RTÜK’ün soruşturma başlatmasıyla birlikte dizinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
