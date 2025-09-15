Yoksa Önceden Belli miydi? Doğa-Firaz İkilisini Eski Bölümlerde Dillendiren Nilay’ın O Sahnesi Kafa Karıştırdı
Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon bölümünde Doğa ve Firaz’ın yasak aşk yaşaması adeta ortalığı yıktı geçti. Seyirciler öfkeli, RTÜK soruşturma başlattı, oyunculara gelen tepkiler bitmiyor derken Kızılcık Şerbeti için epey hareketli günler oluyor. Şimdiyse bir izleyici dikkatiyle eski sezon bölümlerinden birinde aslında Doğa ve Firaz ikilisine dair spoiler verildiğini fark etti. Gelin o sahneyi bi’ izleyelim…
İşte bahsi geçen anlar 👇
İzleyiciler de sahnenin ardından “Acaba spoiler mıydı?” şüphesine düştü.
