Yoksa Önceden Belli miydi? Doğa-Firaz İkilisini Eski Bölümlerde Dillendiren Nilay’ın O Sahnesi Kafa Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon bölümünde Doğa ve Firaz’ın yasak aşk yaşaması adeta ortalığı yıktı geçti. Seyirciler öfkeli, RTÜK soruşturma başlattı, oyunculara gelen tepkiler bitmiyor derken Kızılcık Şerbeti için epey hareketli günler oluyor. Şimdiyse bir izleyici dikkatiyle eski sezon bölümlerinden birinde aslında Doğa ve Firaz ikilisine dair spoiler verildiğini fark etti. Gelin o sahneyi bi’ izleyelim…