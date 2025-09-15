Şok Gelişme: Soruşturma Başlatılan Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanı Tüm Platformlardan Kaldırıldı!
Kızılcık Şerbeti sezona olaylı başladı. Önce Can Holding'e yapılan operasyonun ardından holding bünyesindeki Show TV'ye kayyum atandı ve dizinin akıbeti merak edilmeye başladı. Ardından Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda yayınlanan ilk bölümü olan 104. bölüm Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk sebebiyle tepki çekti. Sosyal medyada eleştirilen bölüm RTÜK'e şikayet edildi. RTÜK, dün yaptığı açıklamada diziye soruşturma başlatıldığını açıkladı. Dizinin bugün yeni bölüm fragmanı tüm platformlardan kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz hafta 4. sezonuna başlayan Kızılcık Şerbeti, sezona olaylı başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'yle ilgili merak uyandıran bir gelişme daha yaşandı. Dizinin 105. bölümü olan yeni bölümüne ait fragman, tüm platformlardan kaldırıldı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın