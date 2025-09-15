Şok Gelişme: Soruşturma Başlatılan Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanı Tüm Platformlardan Kaldırıldı!

Önce Can Holding'e yapılan operasyonla holding bünyesindeki şirketlere kayyum atandı. Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirketin yönetimi TMSF'ye geçti. Yaşanan gelişmelerin ardından Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti merak edilmeye başladı. Yapımcı Faruk Turgut'un 'devam' açıklamasının ardından dizi bu kez de 104. bölümüyle gündem oldu.

Doğa ve Firaz'ın eşlerini aldatmaları büyük tepki çekti, yasak aşk RTÜK'e şikayet edildi. RTÜK, diziye soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Daha sonra da Show TV'nin ödemeleri durdurduğu iddia edildi ve dizinin akıbeti bir kez daha merak konusu oldu.