Şok Gelişme: Soruşturma Başlatılan Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanı Tüm Platformlardan Kaldırıldı!

Şok Gelişme: Soruşturma Başlatılan Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanı Tüm Platformlardan Kaldırıldı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2025 - 17:32

Kızılcık Şerbeti sezona olaylı başladı. Önce Can Holding'e yapılan operasyonun ardından holding bünyesindeki Show TV'ye kayyum atandı ve dizinin akıbeti merak edilmeye başladı. Ardından Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda yayınlanan ilk bölümü olan 104. bölüm Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk sebebiyle tepki çekti. Sosyal medyada eleştirilen bölüm RTÜK'e şikayet edildi. RTÜK, dün yaptığı açıklamada diziye soruşturma başlatıldığını açıkladı. Dizinin bugün yeni bölüm fragmanı tüm platformlardan kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta 4. sezonuna başlayan Kızılcık Şerbeti, sezona olaylı başladı.

Geçtiğimiz hafta 4. sezonuna başlayan Kızılcık Şerbeti, sezona olaylı başladı.

Önce Can Holding'e yapılan operasyonla holding bünyesindeki şirketlere kayyum atandı. Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirketin yönetimi TMSF'ye geçti. Yaşanan gelişmelerin ardından Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti merak edilmeye başladı. Yapımcı Faruk Turgut'un 'devam' açıklamasının ardından dizi bu kez de 104. bölümüyle gündem oldu. 

Doğa ve Firaz'ın eşlerini aldatmaları büyük tepki çekti, yasak aşk RTÜK'e şikayet edildi. RTÜK, diziye soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Daha sonra da Show TV'nin ödemeleri durdurduğu iddia edildi ve dizinin akıbeti bir kez daha merak konusu oldu.

Detaylar:

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'yle ilgili merak uyandıran bir gelişme daha yaşandı. Dizinin 105. bölümü olan yeni bölümüne ait fragman, tüm platformlardan kaldırıldı!

Kızılcık Şerbeti'yle ilgili merak uyandıran bir gelişme daha yaşandı. Dizinin 105. bölümü olan yeni bölümüne ait fragman, tüm platformlardan kaldırıldı!

Bu gelişmenin sebebi ne bilemiyoruz. Henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmasa da dizinin cuma günü yayınlanması bekleniyordu. Ancak RTÜK'ün perşembe günü yapacağı toplantıda alacağı karar da dizinin yayın planı için önem taşıyor. Yeni bölüm fragmanının yayından kaldırılması 'Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı?' sorularını beraberinde getirse de henüz konuya dair hiçbir açıklama bulunmuyor.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
TV Editörü
Yorum Yazın