Hasibe Eren Kadrodan Ayrıldı, Alper Kul Dönecek mi? Güldür Güldür Show'un Yayın Tarihi Belli Oldu!
Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show, yeni sezonda da yayında olacak. Hasibe Eren'in kadrodan ayrıldığı Güldür Güldür Show'un ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, programın yeni sezon tarihini açıkladı.
Güldür Güldür Show ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
Yayın hayatına 2012 yılında başlayan Güldür Güldür Show'un kadrosunda pek çok değişiklik yaşandı.
Güldür Güldür Show 11 Ekim'de 14. sezonuyla ekranlara dönüyor.
