Hasibe Eren Kadrodan Ayrıldı, Alper Kul Dönecek mi? Güldür Güldür Show'un Yayın Tarihi Belli Oldu!

Güldür Güldür
Merve Ersoy
15.09.2025 - 18:41

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show, yeni sezonda da yayında olacak. Hasibe Eren'in kadrodan ayrıldığı Güldür Güldür Show'un ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, programın yeni sezon tarihini açıkladı.

Güldür Güldür Show ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Yayın hayatına 2012 yılında başlayan Güldür Güldür Show'un kadrosunda pek çok değişiklik yaşandı.

Son olarak geride bıraktığımız yaz Hasibe Eren'in kadrosundan ayrıldığı Güldür Güldür Show'un yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Güldür Güldür'ün yeni sezon tarihi belli oldu!

Güldür Güldür Show 11 Ekim'de 14. sezonuyla ekranlara dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, programın yeni sezonu önümüzdeki ay başlayacak. Alper Kul'un programa dönmekle ilgili açıklaması bulunmazken programın Hasibe Eren dışında var olan oyuncularla devam edeceği öğrenildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
