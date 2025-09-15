Kızılcık Şerbeti Senaristlerinden Merve Göntem, 4 Yıl Önceki Röportajı Sebebiyle Gözaltına Alındı
Kızılcık Şerbeti Senaristlerinden Merve Göntem'in 4 yıl önce katıldığı bir YouTube röportajında söylediği sözler sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Göntem, bu akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı.
Merve Göntem'in gündem olan videosunu buradan izleyebilirsiniz:
Merve Göntem'in avukatı T24'e açıklamada bulundu.
