Kızılcık Şerbeti Senaristlerinden Merve Göntem, 4 Yıl Önceki Röportajı Sebebiyle Gözaltına Alındı

Kızılcık Şerbeti Senaristlerinden Merve Göntem, 4 Yıl Önceki Röportajı Sebebiyle Gözaltına Alındı

Merve Ersoy
Merve Ersoy
15.09.2025 - 21:42

Kızılcık Şerbeti Senaristlerinden Merve Göntem'in 4 yıl önce katıldığı bir YouTube röportajında söylediği sözler sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Göntem, bu akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı.

Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Merve Göntem'in 4 yıl önce katıldığı bir YouTube programında sarfettiği sözler yeniden gündem olmuştu. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Göntem, videodaki sözleri sebebiyle gözaltına alındı.

Merve Göntem'in gündem olan videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Merve Göntem'in avukatı T24'e açıklamada bulundu.

Merve Göntem'in avukatı T24'e açıklamada bulundu.

'Müvekkilim Merve Göntem birkaç gündür hakkında yürütülen sosyal medya linciyle bağlantılı olarak bu akşam saatlerinde evinden alınıp Vatan Emniyet’e götürülerek gözaltına alınmıştır. Senaryosunu yazdığı ve BluTV adlı dijital medya platformunda yayınlanan 'Çıplak' adlı dizi filmdeki kurgusal bir karakter hakkında bundan dört yıl önce sosyal medya platformunda sorulan bir soruya istinaden verdiği durum tespiti niteliğindeki bir cevap, bağlamından koparılarak, kesilip-biçilerek yeniden dolaşıma sokulmuş, sanki müvekkilin kendi fikirleriymiş, şahsi hayatında bu görüşleri savunuyormuş gibi kamuoyuna servis edilmiştir. Bu maksatlı paylaşımlar üzerinden müvekkil ağır hakaretlere uğramış ve sistematik bir linç kampanyasının hedefi haline getirilmiştir.

Kurguyla gerçeği birbirinden ayıramayacak denli gözü dönmüş şahıslar, halkımızın dini ve milli hassasiyetlerini istismar ederek müvekkili hedef göstermiş, bir sanatçının kurgusal karakterleri üzerinden toplumsal nefret kampanyası yürütmüşlerdir. Bu paylaşımlar sonucunda müvekkil; “orospu”, “ahlaksız”, “bebeğin ölsün” gibi sinkaflı hakaretlere ve doğrudan kendisine ve 5 aylık bebeğine yönelik ölüm tehditlerine maruz kalmıştır.

Şunu hatırlatmak isteriz ki müvekkil 5 ay önce doğum yapmış, halen bebeğini emzirmekte olan bir annedir. Yaşadığı bu sistematik saldırılar sonucunda yoğun stres, korku ve panik nedeniyle sütü kesilmiş, bedensel ve ruhsal sağlığı ağır şekilde zarar görmüştür. Henüz doğum yapmış, kırılgan bir dönemdeki bir kadının böylesi ağır saldırılara maruz kalması, sadece bireysel bir hakaret değil, kadına karşı şiddet, toplumsal barışa saldırı ve insan onurunu hiçe sayan vahim bir fiildir.

Müvekkilin uğradığı hakaretler, yalnızca şahsını değil, aynı zamanda toplumdaki tüm kadınları, tüm anneleri ve tüm sanatçıları hedef almaktadır. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her gün yaşandığı ülkemizde, bir kadının eserleri üzerinden hedef gösterilmesi, sosyal medya linciyle sindirilmeye çalışılması, yetmezmiş gibi bir de gece vakti gözaltına alınması hukuk adına bir garabet, ülkemiz adına utanç vesilesidir.

Yaşanan bu hukuksuzluğun en kısa sürede giderileceğine ve adaletin tesis edileceğine inanıyor; sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.'

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
