Dini Değerlere Hakaret Ettiği İddia Edilen Rock Grubu Sarinvomit'in Üyeleri Tutuklandı
Şarkı sözleri ve tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri iddia edilen rock müzik grubu Sarinvomit'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Rock müzik grubu Sarinvomit'in üyeleri 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.
Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını ifade ettiler.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
