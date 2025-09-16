onedio
Dini Değerlere Hakaret Ettiği İddia Edilen Rock Grubu Sarinvomit'in Üyeleri Tutuklandı

Dini Değerlere Hakaret Ettiği İddia Edilen Rock Grubu Sarinvomit'in Üyeleri Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2025 - 12:39 Son Güncelleme: 16.09.2025 - 13:00

Şarkı sözleri ve tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri iddia edilen rock müzik grubu Sarinvomit'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Rock müzik grubu Sarinvomit'in üyeleri 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Rock müzik grubu Sarinvomit'in üyeleri 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri tespit edilen rock grubuna Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. 

Soruşturma kapsamında grubun üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını ifade ettiler.

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını ifade ettiler.

5 şüpheli, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Can YAYCILI
