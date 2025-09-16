onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Seks Çetesi İfşası: Dubai'de Vaatlerle Kandırdıkları Kadınları İşkence ve Dışkılama Partilerine Götürüyorlar!

Seks Çetesi İfşası: Dubai'de Vaatlerle Kandırdıkları Kadınları İşkence ve Dışkılama Partilerine Götürüyorlar!

Seks Turizmi seks
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2025 - 11:09 Son Güncelleme: 16.09.2025 - 11:10

Yıllardır bir dedikodu gibi kulaktan kulağa dolaşan, duyduğumuzda ‘yok canım bu kadar da yapılmıyordur’ dediğimiz ‘dışkılama partilerinin’ mide bulandıran içerikleri de, bu çetenin başında olan adamın kimliği de ifşa oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en gözde şehri olan Dubai’de yaşanan dışkılama partilerine zorla sokulan ve oradaki binbir çeşit işkenceye maruz kalan kadınlardan biri yaşadıklarını BBC’ye anlattı. 

“Geri dönmek istediğimde çetenin başındaki kişi bana işkence uyguladı” diyen Ugandalı bir kadın, yaşadığı skandal günleri şu şekilde anlattı: “Kızların üzerine kaka yapıyorlar ve onları yemelerini istiyorlar. Bir müşteri bana 'Sana toplu tecavüz etmek, yüzüne işemek, seni dövmek için 15.000 Arap Emirlikleri Dirhemi (4.084 dolar) öderiz ve dışkı yediğinin kameraya kaydedilmesi için de 5.000 ($1,361) daha ekleriz’ demişti.”

İşte BBC’nin tüm iğrençliklerini ortaya çıkardığı, kadınların tamamen aşağılandığı Porta Potty olarak bilinen iğrenç ve mide bulandıran skandal ‘parti’lerin detayları…

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cx2...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Porta Potty olarak kulaktan kulağa dolaşan, Dubai’deki ‘dışkılama’ partilerinin detaylarını BBC ifşa etti.

Porta Potty olarak kulaktan kulağa dolaşan, Dubai’deki ‘dışkılama’ partilerinin detaylarını BBC ifşa etti.

Dubai’de ‘çılgın seks partileri’ olarak konuşulan ancak kadınların tamamen suistimal edilip aşağılanarak üstlerine dışkılandığı hatta o dışkıların yedirildiği sözde partileri düzenleyen kişinin bir dönem İngiltere’de otobüs şoförlüğü yapan Charles Mwesigwa isimli biri olduğu ortaya çıktı. Bir BBC muhabiri, gizli kamera kullanarak Charles Mwesigwa ile bu ‘rezalet’ partilere giriş için  pazarlık yaptı. Charles Mwesigwa, BBC muhabirinden 1000 dolar istedi ve kendisine getireceği kadınların ‘istediği her şeyi’ yapabileceğini söyledi!

Charles Mwesigwa işini de şu sözlerle anlatıyor: “Piyangodan bir milyon sterlin kazansam bile yine de yapardım... bu benim bir parçam haline geldi. Hayatımda hiç görmediğim türden seksler duydum. Zengin adamlar mutlu olduğu sürece kadınların ne yaşadığının bir önemi yok... Kaçış yolu yok... Müzisyenler, futbolcular, başkanlar bu kadınlar için geliyor.”

BBC'nin kendisine yönelttiği tüm iddialara yanıt veren Charles Mwesigwa, yasadışı bir fuhuş çetesi yönettiğini kesin bir dille reddetti. Kendisinin sadece 'büyük para harcayanları' masasına davet eden bir 'parti insanı' olduğunu ve bu sayede çok sayıda kızı tanıdığını söyledi.

Kadınları iş vaadiyle kandırarak, üzerine bir de borçlandırarak bu iğrenç ortamlarda olmalarını sağlıyorlar.

Kadınları iş vaadiyle kandırarak, üzerine bir de borçlandırarak bu iğrenç ortamlarda olmalarını sağlıyorlar.

BBC’ye konuşan bir Ugandalı kadın, hemcinslerinin marketlerde veya otellerde çalışmak için geldiğini ancak bazı kişiler tarafından kandırılarak bu ortamlara zorla sokulduğunu söyledi. Kimliğini korumak için adı gizlenen bir kadın, kendisinin de bu ağa düştüğünü, çete lideri olan Charles Mwesigwa’nın adamlarından birinin düzenli olarak kendisinin üzerine dışkıladığını iddia etti. 

İddiaya göre; Charles Mwesigwa ile evini paylaşan onlarca kadın var. Bir kadın ülkesine geri dönmek istediğini söylediğinde kendisine şiddet uygulandığını ve her hafta faiz gelerek artan bir borcu olduğunu söyledi. 

Sosyal medyada yüz milyonlarca kez izlenen #Dubaiportapotty etiketi, Dubai'deki ahlaksız partilere dair dedikoduları alevlendirmişti. Soruşturma, bu söylentilerin sadece birer spekülasyon olmadığını, aksine çok daha korkunç bir gerçekliğe işaret ettiğini gösterdi. Ağın kurbanı olduğunu söyleyen kadınlar, müşterilerin en aşırı fetişlerini yerine getirmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

‘Müşteri’lerin çoğu Avrupa’dan gelen erkekler!

‘Müşteri’lerin çoğu Avrupa’dan gelen erkekler!

Kod adı Mia olan bir kadın “Müşterilerin büyük çoğunluğu Avrupa’dan gelen, fetiş meraklısı erkekler. Kızların üzerine kaka yapıyorlar ve onları yemelerini istiyorlar. Bir bir keresinde bir müşteri 'Sana toplu tecavüz etmek, yüzüne işemek, seni dövmek için 15.000 Arap Emirlikleri Dirhemi (4.084 dolar) öderiz ve dışkı yediğinin kaydedilmesi için de 5.000 ($1,361) daha ekleriz' demişti.

Her seferinde bunu yapmak istemediğimi söylüyoruz ama bu onların daha çok hoşlarına gidiyor. Ağlayacak, çığlık atacak ve kaçacak birini istiyorlar.”

Ölen / öldürülen kadınların cesetleri bulunmasın diye pasaportlarıyla birlikte 'Bilinmeyen' mezarlığına gömülüyor!

Ölen / öldürülen kadınların cesetleri bulunmasın diye pasaportlarıyla birlikte 'Bilinmeyen' mezarlığına gömülüyor!

Kayla Birungi isimli bir kadın, 2021 yılında yüksek katlı bir binadan düşerek hayatını kaybetti. BBC’nin elinde bu dairenin Charles Mwesigwa’a ait olduğunu kanıtlar var. Kayla'nın ailesinin BBC yetkilileri ile paylaştığı ev sahibinin telefon numarası, Mwesigwa'nın numaralarından biri çıktı. Hatta bir kadın da, bu soruşturma için konuşulan diğer kadınlar gibi Mwesigwa'nın daireyi yönettiğini doğruladı.

Kayla’nın ailesi ölüm sırasında vücudunda alkol ve uyuşturucu olduğunu söyledi ancak BBC’nin ulaştığı raporlarda vücudundan hiçbirinin olmadığı ortaya çıktı. 

Kayla gibi Monic isimli bir kadın da hayatını kaybedenlerden. Ancak Kayla’nın ailesi onun cenazesini ülkesi götürürken Monic’in cesedi bulunamadı. Cesedin, pasaportuyla birlikte Dubai'deki Al Qusais Mezarlığı'nın 'Bilinmeyen' olarak bilinen bölümüne gömüldüğü tahmin ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
24
6
6
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın