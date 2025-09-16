Seks Çetesi İfşası: Dubai'de Vaatlerle Kandırdıkları Kadınları İşkence ve Dışkılama Partilerine Götürüyorlar!

Yıllardır bir dedikodu gibi kulaktan kulağa dolaşan, duyduğumuzda ‘yok canım bu kadar da yapılmıyordur’ dediğimiz ‘dışkılama partilerinin’ mide bulandıran içerikleri de, bu çetenin başında olan adamın kimliği de ifşa oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en gözde şehri olan Dubai’de yaşanan dışkılama partilerine zorla sokulan ve oradaki binbir çeşit işkenceye maruz kalan kadınlardan biri yaşadıklarını BBC’ye anlattı.

“Geri dönmek istediğimde çetenin başındaki kişi bana işkence uyguladı” diyen Ugandalı bir kadın, yaşadığı skandal günleri şu şekilde anlattı: “Kızların üzerine kaka yapıyorlar ve onları yemelerini istiyorlar. Bir müşteri bana 'Sana toplu tecavüz etmek, yüzüne işemek, seni dövmek için 15.000 Arap Emirlikleri Dirhemi (4.084 dolar) öderiz ve dışkı yediğinin kameraya kaydedilmesi için de 5.000 ($1,361) daha ekleriz’ demişti.”

İşte BBC’nin tüm iğrençliklerini ortaya çıkardığı, kadınların tamamen aşağılandığı Porta Potty olarak bilinen iğrenç ve mide bulandıran skandal ‘parti’lerin detayları…