Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netenyahu'ya Hitler Benzetmesi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2025 - 16:31

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü zirvesi için gittiği Katar dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze operasyonu hakkında konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu ideolojik akraba olarak tanımladığı Adolf Hitler'e benzetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için Katar'daydı.

Dönüş uçağında soruları yanıtlayan Erdoğan İsrail'in saldırgan tavrını da eleştirdi.'İsrail, bölgedeki haydutluklarını pervasızca sürdürüyor. Gazze, Suriye, Lübnan, Yemen ve İran'a yönelik saldırılardan sonra bu defa Gazze'de barış müzakerelerini yürüten heyeti Katar'da hedef aldı.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan İsrail'in Doha'ya saldırısını da kınadı. 'Müzakere heyetinin, bu kalleş saldırının hedefi olması, uluslararası sisteme ve hukuka apaçık bir meydan okumadır. Bu, alçakça saldırı, bağımsız ve barış yanlısı bir ülkenin egemenliğinin aleni ihlalidir. İsrail'in işgalci ve terörist zihniyetinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Tüm dünya artık, İsrail'in uluslararası düzene açık bir tehdit teşkil ettiğini görüyor. Türkiye olarak, kardeş Katar'ın ve Filistin halkının yanında olduğumuzu en güçlü şekilde ifade ediyoruz. Bu vesileyle İsrail'in devlet terörüne kurban giden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.' dedi.

Erdoğan İsrail Başbakanı Netenyahu'nun akıbetinin Hitler'le benzer olacağını öne sürdü.

'Bir defa şunu çok açık net ortaya koyalım. İsrail, bir dine değil bir sapkın ideolojiye hizmet etmektedir. Bu özelliğini bir defa gözden geçirelim. Netanyahu ve çetesi, dünyaya sadece siyonizmin uyduruk masallarını anlatıyor. BM şartı, devletlerin toprak bütünlüğünü, egemen eşitliliğini ve sınırlarının zorla değiştirilmemesini emreder. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla 'vadedilmiş topraklar' kavramıyla oluşturulan senaryolar, hukuken geçersiz ve meşruiyetten yoksundur. İsrail'i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum.'

