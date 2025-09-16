Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netenyahu'ya Hitler Benzetmesi
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü zirvesi için gittiği Katar dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze operasyonu hakkında konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu ideolojik akraba olarak tanımladığı Adolf Hitler'e benzetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için Katar'daydı.
Erdoğan İsrail Başbakanı Netenyahu'nun akıbetinin Hitler'le benzer olacağını öne sürdü.
