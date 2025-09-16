İsrail Durmuyor, Saldırılara Devam Ediyor: İsrail, Gazze'ye Kara Harekatı Başlattı
İsrail Gazze'ye saldırılarında yeni bir aşamaya geçti. ABD basınında yer alan bilgilere göre, İsrail tankları Gazze'ye girerken hava saldırıları da arttı. İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze kentini işgal ederek İsrailli esirleri kurban etmeyi seçtiğini ve bu gecenin onların son gecesi olabileceğini belirtti.
İsrail, saldırılarına bir yenisini daha ekledi ve Gazze’ye kara harekatını yeniden başlattı.
“Gazze Yanıyor!”
İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'deki yakınları için bu gecenin son gece olmasından korkuyor.
