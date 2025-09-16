onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İsrail Durmuyor, Saldırılara Devam Ediyor: İsrail, Gazze'ye Kara Harekatı Başlattı

İsrail Durmuyor, Saldırılara Devam Ediyor: İsrail, Gazze'ye Kara Harekatı Başlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2025 - 07:53 Son Güncelleme: 16.09.2025 - 07:54

İsrail Gazze'ye saldırılarında yeni bir aşamaya geçti. ABD basınında yer alan bilgilere göre, İsrail tankları Gazze'ye girerken hava saldırıları da arttı. İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze kentini işgal ederek İsrailli esirleri kurban etmeyi seçtiğini ve bu gecenin onların son gecesi olabileceğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail, saldırılarına bir yenisini daha ekledi ve Gazze’ye kara harekatını yeniden başlattı.

İsrail, saldırılarına bir yenisini daha ekledi ve Gazze’ye kara harekatını yeniden başlattı.

ABD basını, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırının başladığını yazdı. Habere göre katil İsrail tankları Gazze merkezine girdi ve hava saldırıları da arttı.

Haber, ABD dışişleri bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi. Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler. 8 Ağustos’ta İsrail hükümeti, eli kanlı Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.

“Gazze Yanıyor!”

“Gazze Yanıyor!”

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye yönelik yoğun saldırıların ardından 'Gazze yanıyor' açıklamasını yaptı.

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'deki yakınları için bu gecenin son gece olmasından korkuyor.

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'deki yakınları için bu gecenin son gece olmasından korkuyor.

Gazze kentindeki saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 'Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir.' ifadesi kullanıldı. Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
13
8
6
3
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın