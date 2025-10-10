onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Elon Musk'ın Starlink Uyduları Gökyüzünden Dünyaya Yağmur Damlası Gibi Düşüyor!

Elon Musk'ın Starlink Uyduları Gökyüzünden Dünyaya Yağmur Damlası Gibi Düşüyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 14:59

Elon Musk’ın uzay interneti projesi Starlink’in uyduları, her gün endişe verici bir hızla Dünya’ya düşüyor. ABD’deki Harvard–Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden astronom Jonathan McDowell, 2025 yılı itibarıyla her gün ortalama 1 ila 2 Starlink uydusunun yörüngeden çıktığını kaydetti.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.independent.co.uk/space/e...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

McDowell, SpaceX’in uydu internet ağını büyütmeye devam etmesiyle birlikte bu sayının yakında günde yaklaşık 5 uydunun düşmesine yükselebileceğini belirtiyor.

McDowell, SpaceX’in uydu internet ağını büyütmeye devam etmesiyle birlikte bu sayının yakında günde yaklaşık 5 uydunun düşmesine yükselebileceğini belirtiyor.

Dünya yörüngesindeki yaklaşık 20.000 nesne arasında 12.000 çalışan uydu bulunuyor ve bunların 8.500’ü Starlink uyduları. Yaklaşık beş yıllık bir ömre sahip olan Starlink uyduları, tasarımları gereği atmosferde tamamen yanacak şekilde üretiliyor. Bu nedenle, gökyüzünde hızla düşerken görünen uydular aslında insanlara zarar vermiyor.

Son haftalarda sosyal medyada düşen Starlink uydularının videoları paylaşılmaya başlandı ve bu durum bazı kişilerde endişe yarattı. McDowell, kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkan diğer uzay objelerinin ciddi risk oluşturabileceğini vurguluyor. “Her birkaç ayda bir, Dünya’ya düşen ve üzerinde önemli miktarda parça bulunan uzay donanımıyla ilgili raporlar geliyor. Şu ana kadar şanslıydık, ama bu durum sonsuza kadar sürmez,” diyor.

Düşen Starlink görüntüleri sosyal medyaya böyle yanısıdı 👇

Starlink uydularının düşüşü doğrudan insanları tehdit etmese de bilim insanları bunun atmosfer üzerindeki etkilerini anlamaya çalışıyor.

Starlink uydularının düşüşü doğrudan insanları tehdit etmese de bilim insanları bunun atmosfer üzerindeki etkilerini anlamaya çalışıyor.

Uyduların yanması sırasında açığa çıkan alüminyum oksit parçacıkları, atmosferin ısınmasına katkıda bulunabilir.

Dr. McDowell, “Bu çağda bile düşen uyduların etkilerin ciddi bir sorun yaratıp yaratmayacağı kesin değil. Araştırmalar sürüyor ve eğer bu süreçle atmosferimize zarar verdiğimiz ortaya çıkarsa, atık yönetimi stratejilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekecek,” şeklinde konuşuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın