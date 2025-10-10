Elon Musk'ın Starlink Uyduları Gökyüzünden Dünyaya Yağmur Damlası Gibi Düşüyor!

Dünya yörüngesindeki yaklaşık 20.000 nesne arasında 12.000 çalışan uydu bulunuyor ve bunların 8.500’ü Starlink uyduları. Yaklaşık beş yıllık bir ömre sahip olan Starlink uyduları, tasarımları gereği atmosferde tamamen yanacak şekilde üretiliyor. Bu nedenle, gökyüzünde hızla düşerken görünen uydular aslında insanlara zarar vermiyor.

Son haftalarda sosyal medyada düşen Starlink uydularının videoları paylaşılmaya başlandı ve bu durum bazı kişilerde endişe yarattı. McDowell, kontrolsüz bir şekilde yörüngeden çıkan diğer uzay objelerinin ciddi risk oluşturabileceğini vurguluyor. “Her birkaç ayda bir, Dünya’ya düşen ve üzerinde önemli miktarda parça bulunan uzay donanımıyla ilgili raporlar geliyor. Şu ana kadar şanslıydık, ama bu durum sonsuza kadar sürmez,” diyor.