Elon Musk'ın Starlink Uyduları Gökyüzünden Dünyaya Yağmur Damlası Gibi Düşüyor!
Elon Musk’ın uzay interneti projesi Starlink’in uyduları, her gün endişe verici bir hızla Dünya’ya düşüyor. ABD’deki Harvard–Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden astronom Jonathan McDowell, 2025 yılı itibarıyla her gün ortalama 1 ila 2 Starlink uydusunun yörüngeden çıktığını kaydetti.
McDowell, SpaceX’in uydu internet ağını büyütmeye devam etmesiyle birlikte bu sayının yakında günde yaklaşık 5 uydunun düşmesine yükselebileceğini belirtiyor.
Starlink uydularının düşüşü doğrudan insanları tehdit etmese de bilim insanları bunun atmosfer üzerindeki etkilerini anlamaya çalışıyor.
