Depremleri Önceden Tahmin Etmek Mümkün Olabilir Mi?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 17:27

2023 depremlerinin acısı hala tazeyken, olası İstanbul depremi sık sık gündeme geliyor ve pek çok kişinin uykularını kaçırıyor. En büyük kafa karışıklığı ise uzmanlardan gelen farklı yorumlar. Bazı uzmanlar bu bölgede büyük bir deprem beklemediklerini belirtirken, bazıları da bu olasılığın hala gündemde olduğunu belirtiyor. Peki depremi olmadan önce fark etmek mümkün mü? İşte bilim insanları tam da bu soruya yanıt arıyor.

Depremlerin önceden tahmin edilmesini zorlaştıran en büyük faktör, büyük depremlere yol açan süreçlerin yerin kilometrece derinliğinde gerçekleşmesi.

Mevcut sismometrelerin bu derinliklere ulaşamıyor olması, depremleri öngörmeyi neredeyse imkansız kılıyor. İşte tam bu noktada AB destekli FaultScan projesi devreye giriyor. 

Projenin geliştirdiği 300 sensörlü “sismik teleskop”, yerin derinliklerine bakabiliyor ve olası bir depremin sinyallerini yakalayabiliyor. Sismoloji uzmanı Florent Brenguier, “Amacımız, fay hatlarının derinlerdeki davranışını daha önce görülmemiş bir netlikle incelemek,” diyor.

Son üç yıldır bu proje, dünyanın en aktif faylarından biri olan Kaliforniya'nın San Jacinto Fayı boyunca test ediliyor.

İlk bulgular heyecan verici: Teleskop, standart sensörlerden 10 kat daha fazla aktivite tespit ediyor. Brenguier, “Bu bilgiler, fayın derinliklerdeki gizemini çözmemize büyük katkı sağlayacak,” diyor.

Uzmanlar pilot çalışmanın ardından cihazı Avrupa’nın en deprem riski yüksek bölgelerinden biri olan İtalya’ya taşıyacak. Amaç, büyük depremlere dair öngörü yeteneğini artırmak ve sismoloji alanında önemli bir ilerleme sağlamak.

Bu projenin hala geliştirilmekte olduğu gerçeğini unutmamak lazım.

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntemler ve cihazlar umut verici olsa da, bugün için depremleri kesin olarak tahmin etmek hala mümkün değil. 

Ancak atılan bu adımlar, gelecekte büyük depremleri önceden haber alabilmemiz için önemli bir başlangıç olabilir. O zamana kadar yapılabilecek en önemli şey ise hazırlıklı olmak ve deprem gerçeğini unutmadan yaşamak.

