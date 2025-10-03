Depremleri Önceden Tahmin Etmek Mümkün Olabilir Mi?

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntemler ve cihazlar umut verici olsa da, bugün için depremleri kesin olarak tahmin etmek hala mümkün değil.

Ancak atılan bu adımlar, gelecekte büyük depremleri önceden haber alabilmemiz için önemli bir başlangıç olabilir. O zamana kadar yapılabilecek en önemli şey ise hazırlıklı olmak ve deprem gerçeğini unutmadan yaşamak.