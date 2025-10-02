İstanbul'daki Depremin Ardından Şener Üşümezsoy'dan İlk Açıklama: 23 Nisan'da Uyardığı Ortaya Çıktı!
İstanbul'da 2 Ekim Perşembe günü saat 14.55'te deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen şiddetli depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı. Deprem korku ve paniğe neden olurken ilk açıklama Şener Üşümezsoy'dan geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk ekranlarında depremi yorumladı.
İstanbul'da şiddetli hissedilen depremin ardından Şener Üşümezsoy'dan açıklama geldi.
"Marmara Denizi'ndeki hareketlilik dikkatle izlenmeli."
hassiktir amk istanbulda marmarada deprem olmayacak diye bas bas bağırdın
hocam adam deprem olmayacak demedi beklenen kadar büyük olmayacak dedi 7.5 lerden bahsediyorlar bu 6 diyor
çok sallandık ya.
boş yapma para avcısı