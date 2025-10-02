onedio
İstanbul'daki Depremin Ardından Şener Üşümezsoy'dan İlk Açıklama: 23 Nisan'da Uyardığı Ortaya Çıktı!

Dilara Şimşek
02.10.2025 - 15:43

İstanbul'da 2 Ekim Perşembe günü saat 14.55'te deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen şiddetli depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı. Deprem korku ve paniğe neden olurken ilk açıklama Şener Üşümezsoy'dan geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk ekranlarında depremi yorumladı.

Depreme dair detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

İstanbul'da şiddetli hissedilen depremin ardından Şener Üşümezsoy'dan açıklama geldi.

CNN Türk yayınına katılan Şener Üşümezsoy, depreme dair açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, “Depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldi” dedi.

Üşümezsoy, 23 Nisan’da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bu bölgede deprem olacağını söylediğini hatırlattı. “Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır” diyen Üşümezsoy, “23 Nisan’da bağırdım, bu deprem 6.2’lik Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fayda oldu. Ama Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan deniz içindeki fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı” diye konuştu.

"Marmara Denizi'ndeki hareketlilik dikkatle izlenmeli."

Şener Üşümezsoy, Marmara bölgesindeki hareketliliğin dikkatlice izlenmesi gerektiğini vurguladı. 

Üşümezsoy, şöyle devam etti:

'Silivri Çukuru içinde kalan fay parçası üzerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli var. Kumburgaz Çukuru’ndaki koldan farklı olarak bu kez orta sırta paralel giden ikinci kolda kırılmalar söz konusu. İstanbul’a doğru ilerleyen bir fay değil, Silivri Çukuru içinde kalan bir kesimden bahsediyoruz.”

tk6

hassiktir amk istanbulda marmarada deprem olmayacak diye bas bas bağırdın

pumpkinn

hocam adam deprem olmayacak demedi beklenen kadar büyük olmayacak dedi 7.5 lerden bahsediyorlar bu 6 diyor

Diğdem Çakır

çok sallandık ya.

hihihihihihi

boş yapma para avcısı