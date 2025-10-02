İstanbul'daki Depremin Ardından Şener Üşümezsoy'dan İlk Açıklama: 23 Nisan'da Uyardığı Ortaya Çıktı!

CNN Türk yayınına katılan Şener Üşümezsoy, depreme dair açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, “Depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldi” dedi.

Üşümezsoy, 23 Nisan’da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bu bölgede deprem olacağını söylediğini hatırlattı. “Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır” diyen Üşümezsoy, “23 Nisan’da bağırdım, bu deprem 6.2’lik Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fayda oldu. Ama Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan deniz içindeki fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı” diye konuştu.