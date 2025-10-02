onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
2 Ekim 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?

2 Ekim 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 15:30

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün çok sayıda sarsıntı meydana geliyor. Bu yüzden 81 ilde milyonlarca vatandaş, son depremleri ve büyüklüklerini anbean takip ediyor. Sıklıkla 'Bugün deprem mi oldu?', 'Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?' soruları merak konusu oluyor. 

2 Ekim'de İstanbul ve çevresinde hissedilen depremin ardından ise İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere pek çok ilde, il il AFAD son depremler listeleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2 Ekim'de deprem mi oldu? 2 Ekim'de nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 Ekim'de saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Marmara'da hissedildi.

2 Ekim'de saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Marmara'da hissedildi.
twitter.com

Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üstü Marmaraereğlisi  olarak açıklandı.

Saat 14.12 civarında ise Sivas'ın Gökova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Saat 14.12 civarında ise Sivas'ın Gökova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
twitter.com

Gelin, 2 Ekim Perşembe günü meydana gelen tüm depremlerin listesine kaynağından göz atalım. Onedio'nun haritalı son depremler sayfası, Kandilli Rasathanesi veya AFAD üzerinden son depremlere erişim sağlayabilirsiniz. 👇

İşte, 2 Ekim Son Depremler Listesi

İşte, 2 Ekim Son Depremler Listesi

HARİTALI SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın