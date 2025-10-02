2 Ekim 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün çok sayıda sarsıntı meydana geliyor. Bu yüzden 81 ilde milyonlarca vatandaş, son depremleri ve büyüklüklerini anbean takip ediyor. Sıklıkla 'Bugün deprem mi oldu?', 'Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?' soruları merak konusu oluyor.
2 Ekim'de İstanbul ve çevresinde hissedilen depremin ardından ise İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere pek çok ilde, il il AFAD son depremler listeleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2 Ekim'de deprem mi oldu? 2 Ekim'de nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Ekim'de saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Marmara'da hissedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saat 14.12 civarında ise Sivas'ın Gökova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
İşte, 2 Ekim Son Depremler Listesi
AFAD Son Depremler Listesi
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın