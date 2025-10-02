2 Ekim 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün çok sayıda sarsıntı meydana geliyor. Bu yüzden 81 ilde milyonlarca vatandaş, son depremleri ve büyüklüklerini anbean takip ediyor. Sıklıkla 'Bugün deprem mi oldu?', 'Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?' soruları merak konusu oluyor.

2 Ekim'de İstanbul ve çevresinde hissedilen depremin ardından ise İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere pek çok ilde, il il AFAD son depremler listeleri araştırılmaya başlandı. Peki, 2 Ekim'de deprem mi oldu? 2 Ekim'de nerede deprem oldu, büyüklüğü kaç?

İşte, detaylar...