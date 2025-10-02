İstanbul'da Hissedilen Şiddetli Deprem Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AFAD depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha gerçekleşti.
İstanbul Valiliği depremle ilgili açıklama yaptı:
Depremin ardından saha çalışmalarına başlandı.
Son Depremler👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın