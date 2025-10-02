onedio
İstanbul'da Hissedilen Şiddetli Deprem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.10.2025 - 14:56

İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5; Kandilli Rasathanesi tarafından 5.3 olarak açıklandı. Şiddetli hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu.

AFAD depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı.

twitter.com

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre deprem saat 14.55'te meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı. Korku ve paniğe neden olan depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha gerçekleşti.

twitter.com

5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra yine bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklandı.

İstanbul Valiliği depremle ilgili açıklama yaptı:

twitter.com

'Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. 

Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. 

Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz.'

Depremin ardından saha çalışmalarına başlandı.

twitter.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu paylaşımı yaptı:

'Tekirdağ, Marmaraereğlisi’nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.'

Son Depremler👇🏻

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
