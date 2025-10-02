onedio
İstanbul'da Deprem mi Oldu, Kaç Büyüklüğünde? İstanbul Son Dakika Depremler AFAD ve Kandilli

İstanbul'da Deprem mi Oldu, Kaç Büyüklüğünde? İstanbul Son Dakika Depremler AFAD ve Kandilli

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 15:07

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar birçok ilçeden depremin hissedildiğini aktardı. Gelişmeler için gözler ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. AFAD, depremin büyüklüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

İstanbul'da Deprem mi Oldu?

İstanbul'da Deprem mi Oldu?

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul'da vatandaşlar saat 14.55 sularında deprem olduğunu aktardı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğüne dair açıklama yaptı.

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD Son Depremler Listesi
twitter.com

Kandilli Rasathanesi İstanbul Son Deprem

Kandilli Rasathanesi İstanbul Son Deprem
twitter.com
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Yorum Yazın