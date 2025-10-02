onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'da da Hissedilen 5.0 Büyüklüğündeki Deprem Anı Kameralara Yansıdı

İstanbul'da da Hissedilen 5.0 Büyüklüğündeki Deprem Anı Kameralara Yansıdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2025 - 15:18

İçerik Devam Ediyor

2 Ekim Perşembe İstanbul'da da hissedilen ve merkezi AFAD tarafından merkezi Tekirdağ-Marmaraereğlisi olarak açıklanan 5.0 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Deprem anı kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deprem anı İstanbul Maltepe'de bir AVM'de kameralara yansıdı.

Panik yaratan deprem anında insanların kendi aralarındaki konuşmaları da videoya yansıdı.

Panik yaratan deprem anında insanların kendi aralarındaki konuşmaları da videoya yansıdı.

AFAD tarafından büyüklüğü 5.0 olarak açıklanan deprem korku yarattı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın