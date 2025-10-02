onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yine Aynı Konular: İstanbul'da Meydana Gelen 5 Büyüklüğündeki Depremde GSM Operatörleri Çuvalladı!

Yine Aynı Konular: İstanbul'da Meydana Gelen 5 Büyüklüğündeki Depremde GSM Operatörleri Çuvalladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 15:31

Megakent İstanbul'un her ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul depreminin büyüküğünü 5; Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, İstanbul'da korku ve paniğe neden oldu. 

Vatandaşlar sevdiklerinden, ailelerinden haber almak için telefona sarılınca ise GSM operatörlerinin yine 'çuvalladığı' görüldü. Sosyal medyada GSM operatörlerine tepkiler artıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından iletişimde sıkıntılar yaşandı.

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından iletişimde sıkıntılar yaşandı.
twitter.com

Vatandaşlardan ise bu duruma tepkiler yükseliyor.

Vatandaşlardan ise bu duruma tepkiler yükseliyor.
twitter.com

Ülkemizde meydana gelen her depremin ardından, aynı konular gündemimize geliyor.

Ülkemizde meydana gelen her depremin ardından, aynı konular gündemimize geliyor.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın