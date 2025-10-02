Yine Aynı Konular: İstanbul'da Meydana Gelen 5 Büyüklüğündeki Depremde GSM Operatörleri Çuvalladı!

Megakent İstanbul'un her ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul depreminin büyüküğünü 5; Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak açıkladı. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, İstanbul'da korku ve paniğe neden oldu.

Vatandaşlar sevdiklerinden, ailelerinden haber almak için telefona sarılınca ise GSM operatörlerinin yine 'çuvalladığı' görüldü. Sosyal medyada GSM operatörlerine tepkiler artıyor.