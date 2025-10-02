Büyük Marmara Depremi Kapıda mı? Ahmet Ercan'dan Kritik İstanbul Depremi Açıklaması
İstanbul'da şiddetli şekilde hissedilen deprem 'Büyük Marmara depreminin habercisi mi?' sorularını beraberinde getirdi. 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından gerçekleşen 4 büyüklüğündeki sallantının ardından gözler uzman yorumlarına çevrildi. Peki, İstanbul'da hissedilen deprem ne anlama geliyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından açıklama yaptı.
İstanbul'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi.
Ahmet Ercan, X hesabından gerçekleşen depremle ilgili açıklama yaptı:
"Bu küçük depremler Tekirdağ kolunun gerginlik biriktirmekte olduğunu göstermektedir. Beklenen büyük depremlerin ayak sesleri değildir."
