Büyük Marmara Depremi Kapıda mı? Ahmet Ercan'dan Kritik İstanbul Depremi Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.10.2025 - 17:29

İstanbul'da şiddetli şekilde hissedilen deprem 'Büyük Marmara depreminin habercisi mi?' sorularını beraberinde getirdi. 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından gerçekleşen 4 büyüklüğündeki sallantının ardından gözler uzman yorumlarına çevrildi. Peki, İstanbul'da hissedilen deprem ne anlama geliyor? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından açıklama yaptı.

İstanbul'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi.

İstanbul'da saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem korkuyu bir kez daha artırdı. Marmara Bölgesi'nde büyük deprem beklenirken gerçekleşen her sarsıntı 'Felaket kapıda mı?' sorularını doğurdu. Merkezi Marmaraereğlisi olarak açıklanan depremin ardından gözler uzman yorumlarına ve açıklamalarına çevrildi. Şener Üşümezsoy, Naci Görür art arda yorumlarda bulunurken bir açıklama da Ahmet Ercan'dan geldi.

Ahmet Ercan, X hesabından gerçekleşen depremle ilgili açıklama yaptı:

twitter.com

'Bugün Kuzey Marmara’da Marmaraereğlisi’nin 15 kilometre güneyinde deniz içinde M5,3 büyüklüğünde olan deprem yedi ile 12 kilometre odak derinliğinde, granit katmanı içinde gerçekleşmiştir. Sağ yanal atımlı bir depremdir. Böyle bir depremin hasar yapması söz konusu değildir. Ne var ki özellikle İstanbul’un Avrupa yakasında gevşek topraklı kesimlerde çok sarsmıştır.

Daha önce 23 Nisan 2025 yılında yine Silivri Körfezi’nde 6:10’da ikilik bir deprem olmuş , bu depremle 18 kilometrelik bir kırık gerçekleşmiş, kırık sürüklenme ile Büyükçekmece mimar Sinan’a kadar ilerlemiştir. Ne var ki bugünkü deprem yine Silivri Körfezi’nde olmuş ancak körfezin ortasında ya da doğusunda değil körfezin batı ağzında gerçekleşmiştir.'

"Bu küçük depremler Tekirdağ kolunun gerginlik biriktirmekte olduğunu göstermektedir. Beklenen büyük depremlerin ayak sesleri değildir."

'Bu yıl olan her iki deprem Kuzey Marmara’da beklenen büyük depremlerin ayak sesleri değildir. Bu bölgede beklenen 6,9 ile M7,1lik deprem olmadan önce altıya varan hatta 6,2 ye varan uyarıcı depremler olacaktır. Bu küçük depremler Tekirdağ kolunun gerginlik biriktirmekte olduğunu göstermektedir. Ne var ki önce İstanbul kolunun mu yoksa Tekirdağ kolunun mu kırılacağını bilmiyoruz.

Benim kestirme algoritmama göre henüz Kuzey Marmara depremi için onlarca yıl vardır.

Kaçışma gerek yok.. Her ne kadar bu konuda Sayın İSTANBUL VALİSİ karar verme yetkisine sahip olsa da, okulların, spor müsabakalarının, etkinlikleri durdurulmasına gerek yoktur. 

Bu depremden sonra oluşan artçı depremler bir hafta on gün sürebilir. Kaçışma gerek yok. Böyle bir depremden sonra daha büyük bir deprem geleceğini öngörmek bilime aykırıdır. 

İstanbul’daki niteliği 6,4’e kadar büyüklüğe dayanıklıdır.

Şu bir gerçek ki günümüzde Türkiye’nin en büyük sorunu deprem değildir. Deprem sorunun çözümü için sağlam yerde sağlam yapıda oturmak gerekir. İstanbul gibi bir yerde sağlam yerde sağlam yapıda oturmanın aylık bedeli 40 ile 60.000 TL’den başlamaktadır. Asgari ücretin 22.000 TL olduğu ülkemizde yurttaşlarımızın yüzde 50’den çoğunun sağlam yerde sağlam evde oturma seçeneği yoktur.

Kısacası ekonomik çöküş, geçim sıkıntısı çözülmeden Türkiye’de deprem sorunu çözülemez.

Söylenecek söz çok, ancak bu kadarı ile yetinmek zorundayım.

Tüm yurttaşlarıma esenlikler diliyorum.'

