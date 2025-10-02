onedio
İstanbul Depreminde 17 Kişi Yaralandı! İstanbul Valisi Açıkladı

Dilara Şimşek
02.10.2025 - 16:24
02.10.2025 - 16:24

İstanbul’da 2 Ekim Perşembe saat 14.55’te meydana gelen deprem korku ve paniğe neden oldu. 5 büyüklüğündeki depremin ardından saha çalışmaları devam ederken İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı. Gül, 17 kişinin panikle yaralandığını ve 4 binadan hasar ihbarı alındığını açıkladı.

İstanbul'da meydana gelen depremde 17 kişi yaralandı.

İstanbul'da 5 büyüklüğünde depremin yankıları sürüyor. Depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği saha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. 

Korku ve paniğe neden olan depremde yaralananlar da oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, 17 kişinin panikle yaralandığını duyurdu.

4 binadan hasar ihbarı alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir.

Depremin ardından okullar tahliye edildi.

Depremin ardından Tekirdağ'da öğrenciler okul bahçelerine çıkarıldı. Silivri, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kartal'da öğretmenlerinin gözetiminde tahliye edilen öğrencileri veliler okul kapısında bekledi.

