İstanbul Depreminde 17 Kişi Yaralandı! İstanbul Valisi Açıkladı
İstanbul'da meydana gelen depremde 17 kişi yaralandı.
4 binadan hasar ihbarı alındı.
Depremin ardından okullar tahliye edildi.
