İstanbul'da Hissedilen Depremin Ardından Prof. Dr. Naci Görür'den İlk Açıklama: "Er veya Geç Hazır Olun!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy
02.10.2025 - 16:14

2 Ekim Perşembe günü gerçekleşen ve paniğe yol açan depremin ardından uzmanlar deprem için uyarılarda ve açıklamalarda bulunmaya başladı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 23 Nisan'da uyarıda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından, Prof. Dr. Naci Görür de depreme dair açıklama yaptı.

İstanbul'da da hissedilen şiddetli depremin ardından uzmanlar açıklama ve uyarılarda bulunmaya başladı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 23 Nisan depreminin ardından uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Üşümezsoy, bugünkü depremin ardından '23 Nisan'da bağırdım' dedi.

Prof. Dr. Naci Görür de şiddetli depremin ardından açıklama yaptı ve uyarıda bulundu.

Naci Görür, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkdaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi acisindan diyorsaniz maalesef olacak. Er veya gec hazir olun ve Istanbul’u deprem hazirlayin.'

Merve Ersoy
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
