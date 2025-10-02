İstanbul'da Hissedilen Depremin Ardından Prof. Dr. Naci Görür'den İlk Açıklama: "Er veya Geç Hazır Olun!"

Naci Görür, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkdaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi acisindan diyorsaniz maalesef olacak. Er veya gec hazir olun ve Istanbul’u deprem hazirlayin.'