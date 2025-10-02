onedio
Uzmanlar Yorumladı: Büyük İstanbul Depremi Olacak mı? Marmara'da Büyük Deprem Ne Zaman Olacak?

Ali Can YAYCILI
02.10.2025 - 18:31 Son Güncelleme: 02.10.2025 - 18:47

Marmara’da bugün meydana gelen peş peşe depremler Istanbul başta olmak üzere birçok şehirde şiddetli bir şekilde hissedildi. Yaşanan depremlerin ardından insanların aklında yine aynı soru oluştu. “Büyük Marmara depremi olacak mı?”

Marmara Bölgesi’nde meydana gelen depremlerin ardından uzmanların açıklamalarını sizler için derledik. Deprem konusunda uzmanlar da fikir ayrılığında! “Marmara depremi için çok uzun yıllar var” diyenler de var “Bu deprem öncü olabilir” diyenler de!

İşte depremlerin ardından uzmanların açıklamaları:

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy:

“Depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldi. Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır” diyen Üşümezsoy, “23 Nisan’da bağırdım, bu deprem 6.2’lik Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fayda oldu. Ama Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan deniz içindeki fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı. Silivri Çukuru içinde kalan fay parçası üzerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli var. Kumburgaz Çukuru’ndaki koldan farklı olarak bu kez orta sırta paralel giden ikinci kolda kırılmalar söz konusu. İstanbul’a doğru ilerleyen bir fay değil, Silivri Çukuru içinde kalan bir kesimden bahsediyoruz.”

Prof. Dr. Ahmet Ercan:

'Bugün Kuzey Marmara’da Marmaraereğlisi’nin 15 kilometre güneyinde deniz içinde M5,3 büyüklüğünde olan deprem yedi ile 12 kilometre odak derinliğinde, granit katmanı içinde gerçekleşmiştir. Sağ yanal atımlı bir depremdir. Böyle bir depremin hasar yapması söz konusu değildir. Ne var ki özellikle İstanbul’un Avrupa yakasında gevşek topraklı kesimlerde çok sarsmıştır.

Daha önce 23 Nisan 2025 yılında yine Silivri Körfezi’nde 6:10’da ikilik bir deprem olmuş , bu depremle 18 kilometrelik bir kırık gerçekleşmiş, kırık sürüklenme ile Büyükçekmece mimar Sinan’a kadar ilerlemiştir. Ne var ki bugünkü deprem yine Silivri Körfezi’nde olmuş ancak körfezin ortasında ya da doğusunda değil körfezin batı ağzında gerçekleşmiştir.

Bu yıl olan her iki deprem Kuzey Marmara’da beklenen büyük depremlerin ayak sesleri değildir. Bu bölgede beklenen 6,9 ile M7,1lik deprem olmadan önce altıya varan hatta 6,2 ye varan uyarıcı depremler olacaktır. Bu küçük depremler Tekirdağ kolunun gerginlik biriktirmekte olduğunu göstermektedir. Ne var ki önce İstanbul kolunun mu yoksa Tekirdağ kolunun mu kırılacağını bilmiyoruz.

Benim kestirme algoritmama göre henüz Kuzey Marmara depremi için onlarca yıl vardır.

Kaçışma gerek yok.. Her ne kadar bu konuda Sayın İSTANBUL VALİSİ karar verme yetkisine sahip olsa da, okulların, spor müsabakalarının, etkinlikleri durdurulmasına gerek yoktur. 

Bu depremden sonra oluşan artçı depremler bir hafta on gün sürebilir. Kaçışma gerek yok. Böyle bir depremden sonra daha büyük bir deprem geleceğini öngörmek bilime aykırıdır. 

İstanbul’daki niteliği 6,4’e kadar büyüklüğe dayanıklıdır.

Şu bir gerçek ki günümüzde Türkiye’nin en büyük sorunu deprem değildir. Deprem sorunun çözümü için sağlam yerde sağlam yapıda oturmak gerekir. İstanbul gibi bir yerde sağlam yerde sağlam yapıda oturmanın aylık bedeli 40 ile 60.000 TL’den başlamaktadır. Asgari ücretin 22.000 TL olduğu ülkemizde yurttaşlarımızın yüzde 50’den çoğunun sağlam yerde sağlam evde oturma seçeneği yoktur.

Kısacası ekonomik çöküş, geçim sıkıntısı çözülmeden Türkiye’de deprem sorunu çözülemez.

Söylenecek söz çok, ancak bu kadarı ile yetinmek zorundayım.

Tüm yurttaşlarıma esenlikler diliyorum.'

Prof. Dr. Naci Görür:

'Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve Istanbul’u deprem hazırlayın.'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy:

“Şimdilik büyük bir deprem beklemiyoruz. Ancak artçıların sürmesi, fay hatlarının hâlâ aktif olduğunu gösteriyor.”

Jeofizik Uzmanı Ali İlker Bulut:

“Bu deprem öncü olabilir, bilimsel açıdan takip edeceğiz.”

Prof. Dr. Süleyman Panpal:

“Bu deprem İstanbul’da büyük depremi tetiklemez. Büyük yıkım üretecek fay Marmara’nın doğu kesiminde. İstanbul’u etkileyecek depremin tetiklenmeye ihtiyacı yok, zaten enerjisini biriktiriyor.”

Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
