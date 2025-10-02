İstanbul’da Deprem mi Oldu? Marmara’da 2 saat İçinde 3 Deprem Oldu
Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/...
Marmara’da bugün saat 15:00 sularında olan depremin ardından artçı depremler de meydana gelmeye devam ediyor. Saat 14:55’te Tekirdağ’da olan deprem sonrasında aynı noktada 14:58 ve 17:27’de de depremler oldu.
Öte yandan İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından Kandilli Rasathanesi, deprem hakkındaki ön değerlendirme raporunu yayımladı. Sallantının gerçekleştiği derinliğin yere yakınlığına vurgu yapılan raporda 'yerkabuğuna nispeten yakın bir derinlikte' ifadeleri kullanıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da da şiddetli şekilde hissedilen depremlerin ilki saat 14:55’te meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine İstanbul’dan da hissedilen depremlerin ikincisi 14:58’de oldu.
Son olarak da 17:27’de yine aynı noktada deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi, Marmara’da meydana gelen şiddetli depremin ardından ön değerlendirme raporunu yayımladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın