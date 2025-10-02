İstanbul’da Deprem mi Oldu? Marmara’da 2 saat İçinde 3 Deprem Oldu

Marmara’da bugün saat 15:00 sularında olan depremin ardından artçı depremler de meydana gelmeye devam ediyor. Saat 14:55’te Tekirdağ’da olan deprem sonrasında aynı noktada 14:58 ve 17:27’de de depremler oldu.

Öte yandan İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından Kandilli Rasathanesi, deprem hakkındaki ön değerlendirme raporunu yayımladı. Sallantının gerçekleştiği derinliğin yere yakınlığına vurgu yapılan raporda 'yerkabuğuna nispeten yakın bir derinlikte' ifadeleri kullanıldı.