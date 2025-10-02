onedio
İstanbul’da Deprem mi Oldu? Marmara’da 2 saat İçinde 3 Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2025 - 17:30

Marmara’da bugün saat 15:00 sularında olan depremin ardından artçı depremler de meydana gelmeye devam ediyor. Saat 14:55’te Tekirdağ’da olan deprem sonrasında aynı noktada 14:58 ve 17:27’de de depremler oldu.

Öte yandan İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından Kandilli Rasathanesi, deprem hakkındaki ön değerlendirme raporunu yayımladı. Sallantının gerçekleştiği derinliğin yere yakınlığına vurgu yapılan raporda 'yerkabuğuna nispeten yakın bir derinlikte' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/...
İstanbul’da da şiddetli şekilde hissedilen depremlerin ilki saat 14:55’te meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre deprem saat 14.55'te meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Korku ve paniğe neden olan depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

Yine İstanbul’dan da hissedilen depremlerin ikincisi 14:58’de oldu.

Yine AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Tekirdağ merkezüssü olan depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyuruldu.

Son olarak da 17:27’de yine aynı noktada deprem oldu.

Saatler 17:27’yi gösterdiğinde yine Marmara Ereğlisi’nde meydana gelen depremin büyüklüğü bu kez AFAD tarafından 4.0, Kandilli tarafından da 4.1 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi, Marmara’da meydana gelen şiddetli depremin ardından ön değerlendirme raporunu yayımladı.

Büyüklüğü 5,3 olarak kaydedilen bu depremin derinliğinin 12,5 km olarak belirtildi ve 'sığ deprem' olarak değerlendirildi. Bu derinlik 'yerkabuğuna nispeten yakın bir derinlikte' olarak kabul edilmekte.

Raporda 'Tekirdağ il sınırlarının güney-güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisialtındadır' denildi. Bu açıklamanın devamında ise 'MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi güneyden Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolu Marmara Denizinden geçmekte ve Saroz körfezine kadar uzanmaktadır. Tekirdağ-Ganos-Saros fay parçaları il sınırları içerisinden geçen bölgedeki önemli tektonik yapılardır' ifadelerine yer verildi.

Ayrıca devamında 'Büyüklüğü M≥6.0 olan depremler, genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde, doğu-güneydoğu ve güneyde komşu il sınırları içerisinde (Balıkesir, Bursa, İstanbul, Çanakkale) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem 49 km. uzaklıkta olan 1912 Eriklice-Şarköy (Tekirdağ) depremidir' denildi.

