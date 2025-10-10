Nobel Barış Ödülü Sahibi Belli Oldu: Maria Corina Machado
Nobel Barış Ödülü sahibi belli oldu. Donald Trump'ın alması beklenen ödülün sahibi Maria Corina Machado oldu.
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Maria Corina Machado oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Ödülü için öngörülen adaylardan biriydi.
Trump'ın tepkisi hala merak konusu.
