onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Nobel Barış Ödülü Sahibi Belli Oldu: Maria Corina Machado

Nobel Barış Ödülü Sahibi Belli Oldu: Maria Corina Machado

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 12:10

Nobel Barış Ödülü sahibi belli oldu. Donald Trump'ın alması beklenen ödülün sahibi Maria Corina Machado oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Maria Corina Machado oldu.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Maria Corina Machado oldu.

Norveç Nobel Komitesi, Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için yılmadan verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için gösterdiği çabalarından dolayı 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Corina Machado'ya verme kararı aldı.

Maria Corina Machado Venezuelalı siyasetçidir. 1992’de Karakas’taki kimsesiz çocuklara yardım için Atenea Vakfı’nı kurmuş, 2002’de özgür ve adil seçimleri destekleyen Sumate’nin kurucuları arasında yer almıştır. 2010’da Ulusal Meclis’e seçilen Machado, 2014’te görevden alınmış ve halen ‘Vente Venezuela’ muhalefet partisinin liderliğini yapmaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Ödülü için öngörülen adaylardan biriydi.

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Ödülü için öngörülen adaylardan biriydi.

Duyuru öncesinde, ödülün Donald Trump’a gitme olasılığıyla ilgili sürekli spekülasyonlar gündemdeydi. Bunu körükleyenlerin başında Trump’ın kendisi vardı. Bu konuşmalar Gazze Şeridi’nde ateşkes planının bu hafta onaylanmasıyla daha da güçlenmişti.

Trump'ın tepkisi hala merak konusu.

Trump'ın tepkisi hala merak konusu.

Geçtiğimiz gün Nobel Barış Ödülü hakkında yaptığı bir konuşmada Trump, “Daha önce 7 anlaşma yaptım, şimdi bununla 8 oldu. Ama karar onlara ait, ne yaparlarsa yapsınlar, sorun değil. Bu anlaşmaları ödül almak için yapmadım; birçok kişinin hayatını kurtarmak için yaptım…” dedi. Trump her ne kadar mütevazı bir tavır sergiliyor gibi görünse de, daha önce ödül hakkında yaptığı açıklamalar akıllara başka soruları getiriyor. 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
19
5
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın