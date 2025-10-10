Nobel Barış Ödülü Sahibi Belli Oldu: Maria Corina Machado

Norveç Nobel Komitesi, Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için yılmadan verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için gösterdiği çabalarından dolayı 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Corina Machado'ya verme kararı aldı.

Maria Corina Machado Venezuelalı siyasetçidir. 1992’de Karakas’taki kimsesiz çocuklara yardım için Atenea Vakfı’nı kurmuş, 2002’de özgür ve adil seçimleri destekleyen Sumate’nin kurucuları arasında yer almıştır. 2010’da Ulusal Meclis’e seçilen Machado, 2014’te görevden alınmış ve halen ‘Vente Venezuela’ muhalefet partisinin liderliğini yapmaktadır.