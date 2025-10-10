Kar Uyarıları Yapılırken O Kentte Sahiller Doldu Taştı! Sıcak Havanın Tadını Denize Girerek Çıkardılar
Antalya'da yağışlı günlerin ardından yeniden yüzünü gösteren güneş, kentte hareketliliği artırdı. Antalya’nın sıcak havasına hayran kalan Osman Anuş isimli vatandaş Hakkari’den geldiğini söyledi. Anuş, “Deniz son derece sıcak, hava da çok sıcak çok güzel. Şu anda güneşin çok fazla yakmaması için de örtünüyorum” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya'da yağışlı havanın ardından yeniden açan güneş, yerli ve yabancı turistleri sahile çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Deniz son derece sıcak, hava da çok sıcak."
"Denize girdim, deniz suyu çok güzeldi."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın