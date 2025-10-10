Kar Uyarıları Yapılırken O Kentte Sahiller Doldu Taştı! Sıcak Havanın Tadını Denize Girerek Çıkardılar

Sahilde denize giren Nuran Geçevi ise, 'Çok mutluyum, dünyanın her tarafını gezdim ama Antalya gibisi yok. Denize girdim, deniz suyu çok güzeldi; ne çok sıcak ne de çok soğuk. Çıkınca biraz esinti oluyor ama havluyla korunabiliyorsun. Şu anki hava çok hoşuma gidiyor. Ne yakıcı bir güneş ne de üşüme. Denizin sesi, dalgası her şey çok huzurlu' ifadelerini kullandı.